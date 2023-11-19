Lentella. Clamorosa tragedia in Friuli, dove un giovane ragazzo di appena 25 anni è stato trovato privo di vita sul divano della sua abitazione a Codroipo, nell’udinese. La notizia ha avuto risonanza anche nel territorio abruzzese visto che il ragazzo era originario di Lentella, comune nel Vastese.

A fare la drammatica scoperta è stata la madre, Sonia Uaran. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, allertati dalla donna, non c’è stato nulla da fare per il ragazzo che era morto da diverse ore, presumibilmente nel sonno. La Procura della Repubblica di Udine ora vuole vederci chiaro ed ha avviato delle indagini per capire il perché del decesso.

È stata quindi ordinata un’autopsia per comprendere le cause di questa prematura morte. Juri aveva appena fatto ritorno a Codroipo dopo una stagione estiva trascorsa come aiuto cuoco in un locale di Lignano Sabbiadoro. Non aveva mai manifestato l’esistenza di particolari problemi di salute. Era un ragazzo allegro e aperto alla vita. Il suo sogno era quello di diventare uno chef di fama internazionale. Ora quei desideri non potranno più essere realizzati.