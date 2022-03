Ragazza abruzzese: “non trovo casa perché porto il velo”, il racconto

Ortona. “La mia vita è cambiata drasticamente a 20 anni, quando ho iniziato a portare il velo. Ero la prima ad affermare che gli italiani non sono razzisti, mi sono dovuta ricredere”. A parlare è Miryam, 27 anni, studentessa nata a Ortona, in Abruzzo, da genitori tunisini.

“Dopo la mia scelta”, racconta, “sono andata a cena da un’amica storica. C’erano altri ospiti e suo padre ha sentito l’esigenza di giustificare la mia presenza: ‘fino a ieri era normale, adesso si copre col burqa’. Da lì ho capito che sarebbe cambiato tutto”. Dopo la laurea triennale, nel 2018, si è trasferita a Torino per completare gli studi.

“All’inizio vivevo in una residenza universitaria”, spiega, “le difficoltà sono iniziate terminati gli esami. Ho iniziato a cercare una casa in affitto, i miei genitori facevano da garanti. Al telefono le conversazioni filavano lisce, con i messaggi cambiava tutto. Il motivo? La foto col velo. Ma tu di dove sei? L’agenzia non affitta a stranieri”.

Ma nonostante le rassicurazioni, ingiustificate, non è mai riuscita a ottenere un appuntamento. “Alla fine ho dovuto rinunciare”, spiega Miryam intervistata dal Corriere, “e mi sono rivolta all’associazione Almaterra. Adesso vivo in uno dei loro spazi e svolgo volontariato e servizio civile. Non so come avrei fatto altrimenti. La difficoltà a trovare casa vale per tutti i giovani, ma per chi è nella mia condizione un po’ di più. È come se dovessi sempre dimostrare qualcosa, di essere più brava degli altri”.

Ma la discriminazione religiosa non si limita all’abitare: “lavoravo come animatrice alle cerimonie. Un giorno il mio superiore mi ha preso da parte, chiedendomi di togliere il velo: ‘Non vorrei creare un ambiente di disagio per i clienti'”. Un colpo duro: “Ho riflettuto parecchio se fosse il caso di toglierlo”, ammette, “ma alla fine ho capito che si tratta di un atto politico, una forma di attivismo. Voglio abbattere i pregiudizi, essere un elemento di rottura. Il periodo più duro sono state le settimane seguenti all’attentato di Charlie Hebdo, era accaduto lo stesso ai miei genitori dopo le Torri Gemelle”.