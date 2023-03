Pollutri. Giovedì 9 e venerdì 10 marzo, nel centro mobile allestito presso la Cantina San Nicola di Pollutri, si sono svolte le due giornate di raccolta degli imballaggi vuoti che hanno contenuto fitofarmaci, rivolte alle imprese agricole del territorio, in conformità a quanto previsto dall’accordo di programma “Impresa Agricola Pulita“, rinnovato lo scorso 31 gennaio tra Regione Abruzzo e associazioni di categoria.

La raccolta è promossa dal Comune di Pollutri, in collaborazione con Eco.Lan. S.p.A. e con la Cantina Sociale “San Nicola”. Nelle due giornate sono state complessivamente 160 le ditte ad aderire per un totale di 20 quintali di contenitori di fitofarmaci conferiti; sono stati inoltre raccolti 2.000 litri di olio esausto e filtri olio.

“È un’iniziativa che organizziamo da quattro anni, dal 2020” spiega l’assessore Antonio Di Martino, “si tratta di un adempimento obbligatorio e imprescindibile per le imprese agricole e i piccoli agricoltori. Siamo soddisfatti della risposta ottenuta, la raccolta è diventata ormai buona pratica per tutti gli agricoltori del territorio. Grazie a tutti per la collaborazione ed appuntamento al prossimo anno”.