L’Aquila. prevista per domani, 25 febbraio presso il supermercato Coop di Scoppito, la raccolta alimentare organizzata da: Fraterna Tau Onlus Movimento Celestiniano e dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v”, in collaborazione con la Sezione Soci Coop Centro Italia L’Aquila, Csv Abruzzo Centro servizi per il volontariato, A.i.r. Agire in Rete, Voci di Dentro e MissiOn Amici di San Basilio.

La nostra Associazione non si ferma mai! – scrivono in un post su Facebook i volontari dell’associazione- Sabato saremo alla Coop di Scoppito per una nuova raccolta alimentare. Le famiglie bisognose da assistere sono sempre di più, dateci una mano! La raccolta è destinata alle famiglie bisognose della provincia dell’Aquila”.

>Gli alimenti maggiormente richiesti sono: tonno, carne in scatola, legumi, olio di semi, riso bianco, fette biscottate, latte a lunga conservazione, zucchero, farina, passata di pomodoro e pasta.

Un piccolo gesto per un grande aiuto”.