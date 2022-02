Pescara. “In Abruzzo, oltre a Bussi, 997 siti inquinati o potenzialmente contaminati, più depuratori, industrie, cave ecc. da controllare, ma l’Arta assume esperti in ristorazione tradizionale, educazione motoria, turismo e storia”. La “denuncia” arriva dalla segreteria operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua.



“Quando abbiamo letto il comunicato dell’Agenzia pensavamo a uno scherzo”, vanno avanti gli attivisti, “invece l’ente intende veramente assumere ‘ sei esperti, rispettivamente in materia turistica e promozione territoriale, in storia e cultura locale, in nutrizione, in educazione motoria, in attività di ricezione turistico e alberghiera, e nel settore della ristorazione, con particolare riferimento a quella tradizionale regionale’.