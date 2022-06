“Quando il grano maturò– storie di gente r-esistente” anteprima nazionale a Chieti

Chieti. Lunedì 13 giugno, giorno in cui ricorre la Liberazione d’Abruzzo, alle ore 20.45 presso il Teatro Marrucino di Chieti andrà in scena l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo teatrale “QUANDO IL GRANO MATURÒ – storie di gente r-esistente”.

Un evento promosso da CuntaTerra in collaborazione con il Comune di Chieti.

“QUANDO IL GRANO MATURÒ – storie di gente r-esistente” è uno spettacolo di narrazione teatrale e un progetto multidisciplinare sul tema della Resistenza Umanitaria in Abruzzo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Di e con Marcello Sacerdote e con la prestigiosa regia di Laura Curino, autrice e attrice torinese, pioniera del teatro di narrazione in Italia, il progetto mette in sinergia voci e competenze diverse. A partire dalla direzione organizzativa di Chiara Spina, progettista e co-designer del progetto, e dalla consulenza storica di Nicola Palombaro, presidente dell’ANPI di Pescara. Giulia Ferrante, dialettologa e sociologa, è assistente alla drammaturgia. Le musiche e la regia del suono sono affidate a Valerio Bucciarelli Vorinc. La scenografia è a cura di Lisa Brunetti (Alìbi) e di Gianni Mad Colangelo. L’illustrazione e il progetto grafico a cura di Chiara Scarpone e Chiara Galizia. Enzo Francesco Testa alle riprese video.

Uno spettacolo a cui CuntaTerra sta lavorando da quasi tre anni.

Marcello Sacerdote, interprete e direttore artistico: “Coltivare e trasmettere le storie legate alla seconda guerra mondiale in Abruzzo è molto significativo per la nostra realtà, in quanto memoria, resistenza, generosità umana e bene comune, oltre a essere contenuti di profonda attualità e urgenza sono argomenti da sempre molto cari a CuntaTerra e sono proprio i temi centrali di questo nuovo progetto artistico e culturale.”

LO SPETTACOLO



“QUANDO IL GRANO MATURÒ” è un intreccio di memorie e racconti, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l’analisi di fonti storiche e le interviste realizzate con i testimoni del passato.

La volontà di approfondire e divulgare questa pagina importante di storia nasce dal grande amore per il nostro territorio, che oggettivamente durante la Seconda Guerra Mondiale fu un vero e proprio laboratorio della Resistenza – per molti versi unico – in Italia.

“Quando il grano maturò” racconta questo particolare tipo di Resistenza dal punto di vista della gente comune, mettendo in scena la Storia e le storie di donne e uomini che, con azioni tanto eroiche quanto silenziose, espresse il più delle volte in termini di solidarietà indiscriminata e umana fratellanza, hanno contribuito in maniera fondamentale alla lotta di Liberazione del Paese.

Una Resistenza che è donna: molti momenti dello spettacolo infatti sono dedicati alle donne, che furono attive su più fronti.

Esperienze significative che desideriamo restituire, celebrando quella che riteniamo essere una testimonianza autentica di pace e di profondo senso civile, da rinnovare nel presente e riconsegnare alle nuove generazioni.

LUNEDì 13 GIUGNO – ore 20.45 | TEATRO MARRUCINO, CHIETI

INGRESSO 15 EURO

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

PER INFO E PRENOTAZIONI:



379 2219937 – 338 7582167

[email protected]

IL PROGETTO

“Quando il grano maturò è molto più di uno spettacolo teatrale – spiega Chiara Spina che si occupa della Direzione organizzativa di CuntaTerra – è un vero e proprio progetto ricco di iniziative e interventi socioculturali e storiografici che fanno da corollario allo spettacolo. Attraverso questo progetto vogliamo dar vita a percorsi didattici nelle scuole, momenti di dibattito e approfondimento pubblico sul tema con esperti e studiosi, vogliamo contribuire alla creazione di un archivio vivo e condiviso di memorie, pubblicare un libro e realizzare un docufilm”.

LA RETE

Lo staff di CuntaTerra definisce questo progetto una rete che mette in connessione persone, esperienze, idee e azioni, con l’obiettivo comune di valorizzare e salvaguardare la memoria collettiva, nonché di promuovere l’arte e la cultura del territorio. Un progetto comunitario, che non pone al centro le scelte autoriali, ma punta a mettere insieme un patrimonio eterogeneo di storie, che resterà al servizio delle persone senza esaurirsi, anzi restando aperto.

Un progetto di cui tutti possono essere protagonisti, entrando a farne parte e sostenendolo!

https://www.produzionidalbasso.com/project/quando-il-grano-maturo-storie-di-gente-r-esistente/