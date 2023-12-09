Oltre 40 panettoni provenienti da tutta la regione: annusati, morsicati, commentati da una giuria popolare di appassionati, e poi valutati dalla redazione tecnica di Gironi Divini. Questa l’originale e conviviale formula che il gruppo Live Communication, editore di questo giornale e organizzatore del noto evento enogastronomico, ha scelto per raccontare l’interpretazione abruzzese del più noto tra i dolci natalizi. A raccogliere i maggiori apprezzamenti del pubblico e della critica sono stati nomi noti, come quello del pluripremiato maestro Ferretti, o dello chef marsicano Franco Franciosi di Mammaròssa, ma anche prodotti emergenti, come quello di Cantafavole della Bigoncia, progetto dell’avezzanese MeFuGo – Mercato Futuristico del Gusto, oppure quello del giovane Giacomo Ferruccio (Da Masino) della Costa dei Trabocchi. Passando per le interpretazioni golose di Forno Zulli e dell’aquilano Forma Bakery, e le confezioni fantastiche di Rustichella d’Abruzzo e Mammamassaia.

Per scoprire i nomi dei panettoni recensiti, basta aspettare la prossima settimana, quando su queste pagine e sul sito Gironidivini.it tutti potranno scaricare gratuitamente l’edizione 2023 della “Guida ai Migliori Panettoni d’Abruzzo”. Qui di seguito, invece, vi sveliamo i nomi dei premi speciali assegnati dalla giuria di appassionati e da quella tecnica.

ELENCO DEI PANETTONI PREMIATI EDIZIONE 2023 I preferiti degli appassionati:

Categoria classici o mandorlati: “Neutro” di Mammaròssa (Avezzano – AQ)

Categoria creativi o liquorosi: Cantafavole della Bigoncia – “Ughetta” (liquirizia e mela annurca)

Categoria cioccolato: Giacomo Ferruccio – Da Masino (Rocca San Giovanni – CH) Gli altri premi della redazione:

La Tradizione: Il Panettone Classico di Ferretti

L’Equilibrio Perfetto: Forma Bakery – Panettone Cioccolato al Lampone (L’Aquila)

La Gola: Forno Zulli – Panettone al Caramello Salato (Rocca San Giovanni – CH)

Premio Qualità/Prezzo: Rustichella d’Abruzzo (Pianella – PE)

La Miglior Confezione: Mammamassaia (Montesilvano – PE)

“Il panettone, come la pizza, è un simbolo del made-in-Italy apprezzato in tutto il mondo“, ha commentato Franco Santini, coordinatore tecnico dell’iniziativa. “Come ogni anno, in questo periodo, torna sotto i riflettori e fioccano ovunque articoli, classifiche, recensioni… E noi di GironiDivini non potevamo tirarci indietro! L’idea che ci “perseguita” da qualche anno è allora quella di provare a stilare una piccola guida sui panettoni artigianali abruzzesi. Non è stato facile reperire prodotti realmente di livello nella nostra regione: se è ormai assodato che esistano alcune “scuole del panettone” affermate, come quella campana ad esempio, lo stesso non può dirsi per l’Abruzzo, che non vanta in tal senso una vera e propria tradizione. In più i nostri pasticceri, sul fronte della comunicazione, sono meno “proattivi” dei loro colleghi di altre zone. Però, alla fine, crediamo di aver messo insieme una buona batteria di assaggi, che fa capire le tendenze e le interpretazioni che in regione vengono date al più famoso dolce natalizio. Tenacemente tradizionali o sorprendentemente creativi, in questa guida troverete panettoni con i quali impreziosire le vostre feste e sorprendere i vostri ospiti. Tutti, genuinamente, made-in-Abruzzo: buon panettone a tutti!”.