L’Aquila. Disco verde dalla giunta Regionale al finanziamento degli

eventi sportivi. Oltre 500mila euro di investimenti per 16 appuntamenti

in programma sulle quattro province abruzzesi. L’iniziativa a firma

dell’Assessore regionale Mario Quaglieri. “Gli eventi sportivi hanno la

rara capacità di aggregare, creare benessere e dare risposte immediate

in termini di turismo e valorizzazione dell’aree che li ospitano. Come

Regione”, ha detto, Mario Quaglieri, “abbiamo a cuore chi si mette in

ballo per organizzare eventi in grado di mettere in moto meccanismi

virtuosi. Lo stiamo facendo allo stesso modo in cui ci siamo dati da

fare per consentire il passaggio del Giro d’Italia sulla Costa dei

Trabocchi, che è stato un volano per quella zona, ospitare gli Europei

di Ciclismo nel 2029 e promosso il passaggio, dopo 21 anni, del Giro

d’Italia ad Avezzano. Azioni a cui si somma il contributo approvato ieri

che interessa 16 eventi sparsi per le quattro province abruzzesi e si

avvale di 507mila euro di fondi”.

Nel dettaglio i finanziamenti, che

hanno avuto il via libera dalla Giunta Regionale andranno a beneficio

dei seguenti eventi: 50mila euro a Lanciano per l’evento sportivo

nazionale FIPAV, Finale nazionale U17 maschile 2024; 15mila euro al

Comune di Aielli per la Sirente Bike Marathon; 50mila euro al Comune di

Scanno per X-terra 2024 Lake Scanno; 20mila euro al comune di Penne per

il Trofeo Morandini; 20mila euro a Roccaraso per World Snowkite Contest;

15mila euro ad Alfedena per Criterium Interappenninico; 8mila euro a

Pescasseroli per la Gran Fondo MTB Parco Nazionale d’Abruzzo; 20mila

euro ad Ovindoli per i Campionati Italiani Children di Sci Alpino;

45mila euro a Trasacco per il doppio evento, Trofeo nazionale di

pallavolo II^ Edizione e per la Finale Campionato Italiano di Pesca al

colpo; 10mila euro al Comune di Pescina per il Campionato nazionale

strada CSAIn; 140mila euro al comune de L’Aquila per la IV^ Edizione

Eaglexman, Trofeo Internazionale di Futsal – II^ Edizione, 8° raduno

Sulle tracce del Mammut, VI^ Ed. Bike Marathon Gran Sasso d’Italia,

Trofeo Città Territorio, Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli, Partita

di Rugby U19 Italia- Inghilterra; 57mila euro ad Avezzano per

organizzazione di FIVA e ASI, Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano

2024, Trofeo Libertas 2024, corsa su strada 10 km, Primo trofeo

nazionale Città di Avezzano danza acrobatica aerea; 7mila euro a

Villavallelonga per Tour bike della transumanza – Sul cammino degli avi

pastori; 20mila euro a San Benedetto dei Marsi per l’evento sportivo

nazionale di tennis Donne e Sport; 15mila euro ad Alba Adriatica per i

Campionati italiani di Triathlon; 15mila euro a Pescara per FISR,

Campionati italiani Corsa Indoor 2024.

I finanziamenti seguono, di quel

che mese, altri interventi messi in atto per la riqualificazione

dell’impiantistica di piccoli paesi al fine di garantire a tutti la

fruizione di strutture per la pratica dello sport.