Atri. E’ stato pubblicato sul sito www.premioatri.it il bando della XII edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” che si terrà nel teatro comunale di Atri il prossimo mese di Ottobre. Il concorso, riservato ai giornalisti professionisti e pubblicisti, è organizzato dall’Associazione Culturale Atri per Atri con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo, Fondazione Tercas, Università degli Studi di Teramo e Comune di Atri.

La giuria, presieduta da Gianni Letta, è composta da autorevoli firme della carta stampata e della televisione e ha riservato, come nelle precedenti edizioni, una sezione speciale agli alunni delle scuole superiori abruzzesi. Quest’anno all’interno del Premio sarà consegnato un riconoscimento speciale a noti personaggi della radio e della tv grazie alla sezione dedicata al giornalista e conduttore televisivo Luciano Rispoli. Lo scorso anno il premio è andato alla giornalista Diana Pompetti del quotidiano “Il Centro” prima classificata e ai giornalisti Paolo Martocchia e Walter De Berardinis.