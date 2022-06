Provincia dell’Aquila: al via la convocazione consiglio provinciale e assemblea sindaci, tutte le info

L’Aquila. I gruppi dell’amministrazione provinciale aquilana tornano in sala di discussione. “A seguito della cessazione dello stato di emergenza, che aveva semplificato le procedure amministrative, le modalità di approvazione del bilancio tornano all’iter previsto dalla normativa ordinaria”, scrive il comunicato della provincia aquilana. “Il Presidente, con decreto n. 39 del 04/05/2022, ha adottato la programmazione economica e finanziaria per l’anno 2022, convocando il Consiglio Provinciale per il giorno 06/06/2022 alle ore 11:00, presso l’Ufficio del Presidente, sito in via Monte Cagno 3 a L’Aquila”.

“A questa prima riunione”, prosegue il comunicato, “seguirà l’Assemblea dei Sindaci della Provincia dell’Aquila convocata, per il parere di competenza – ai sensi dell’art.1, comma 55, L.56/2014 – in 1^ convocazione per il giorno 07/06/2022, h.8.00, presso l’Ufficio del Presidente nella sede provinciale ed in 2^ convocazione per il giorno 08/06/2022 alle ore 10:00, presso la Sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nella “Sala Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo in Via Michele Jacobucci 4, a L’Aquila. Ad esito dell’Assemblea dei Sindaci, alle 15:30, presso l’ufficio del Presidente, si celebrerà un ulteriore Consiglio Provinciale volto a deliberare l’approvazione definitiva del bilancio”. “La programmazione elaborata, valevole per i prossimi tre anni, ha una portata eccezionale”, ha annunciato il presidente Caruso, “in quanto prevede investimenti complessivi per viabilità ed edilizia scolastica che ammontano ad euro 144.585.910,99. Sono inoltre previste assunzioni di diverso livello per rinforzare i vari settori della Provincia”.