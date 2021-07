Protezione civile in allerta: domani nella provincia dell’Aquila alto rischio incendi

Avezzano. Il centro funzionale d’Abruzzo di protezione civile lancia l’allerta: Nel bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi sono individuati per ogni provincia abruzzese tre livelli di pericolosità (BASSA – MEDIA – ALTA), stimando il valore medio della suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48.

Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni (pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze – pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva – pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale).

Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio.

Per la giornata di domani, GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2021, previsto RISCHIO MEDIO per le PROVINCE DI TERAMO, CHIETI E PESCARA, RISCHIO ALTO per la PROVINCIA DI L’AQUILA.

Situazione Sinottica Il Nord vedrà una temporanea attenuazione dell’instabilità atmosferica che ha caratterizzato le giornate precedenti, mentre al Centro-Sud persisteranno condizioni stabili con valori massimi delle temperature che persisteranno su valori da elevati a molto elevati, specie al Sud.