Protesta caro pedaggi: alle 10 sindaci e amministratori ai caselli autostradali, dove saranno

Carsoli. Rincari autostradali: oggi sindaci e amministratori di Abruzzo e Lazio saranno fuori dai caselli autostradali per spiegare le ragioni della protesta.

Sono determinati i primi cittadini del comitato contro il caro pedaggi di A24 e A25 si ritroveranno alle 10 agli ingressi di A24 e A25 per distribuire materiale informativo agli automobilisti e sensibilizzare tutti sulla situazione che si è venuta a creare. Anche se Strada dei Parchi a fine del 2021 ha bloccato fino al primo luglio l’aumento del 34,75% dei pedaggi di A24 e A25 previsto dal primo gennaio 2022, bisogna trovare secondo i sindaci subito una strada per poter risolvere definitivamente la problematica ed evitare che in estate si ripresenti il problema.

Il governo dovrebbe infatti iniziare a parlare dell’approvazione del Piano economico e finanziario (Pef) che consentirebbe un investimento di oltre 5 miliardi per modernizzare e mettere in sicurezza A24 e A25. Fino a ora tutto tace e per questo gli oltre 100 sindaci del comitato iniziano a essere preoccupati.

Elenco dei comuni presenti nei vari caselli dalle 10 alle 12:

1. Casello Tivoli: Tivoli, Palombara, Marcellina, San Polo Dei Cavalieri, Roiate,

2. Casello Castel Madama: Castel Madama, Pisoniano, Ciciliano, Sambuci, Gerano, San Vito Romano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano,

3. Casello Vicovaro-Mandela: Vicovaro, Mandela, Cineto Romano, Licenza, Roviano, Percile, Marano Equo, Subiaco, Anticoli Corrado, Agosta, Cerreto, Arcinazzo Romano,

4. Casello Carsoli: Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca Di Botte, Ascrea, Turania, Paganico Sabino, Collegiove, Collalto Sabino, Cervara, Riofreddo, Vallinfreda, Vivaro Romano, Nespolo, Arsoli,

5. Casello Magliano Dei Marsi: Magliano Dei Marsi, Sante Marie, Balsorano, Scurcola Marsicana,

6. Casello Avezzano: Avezzano, Canistro, Capistrello, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi,

7. Casello Celano-Aielli: Celano, Collarmele, Cerchio, Aielli,

8. Casello Pescina: Pescina, Lecce Nei Marsi, Ortucchio, San Benedetto Dei Marsi, Bisegna, Ortona Dei Marsi, Gioia Dei Marsi,

9. Casello Cocullo: Cocullo, Scanno, Villalago, Anversa Degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua,

10. Sulmona-Pratola Peligna: Prezza, Pratola Peligna, Sulmona, Pacentro, Roccapia, Castel Di Ieri, Goriano, Raiano, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno,

11. Colledara-San Gabriele: Isola Del Gran Sasso, Castelli, Tossicia, Colledara, Castel Castagna,

12. Casello Tornimparte: Cagnano Amiterno, Scoppito, Tornimparte, Pizzoli, Barete, Capitignano, Montereale, Lucoli, Rocca Di Mezzo, Rocca Di Cambio.