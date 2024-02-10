Pescara. Domenica 11 febbraio, alle ore 17.30, nella sala consiliare del comune di Pescara, il consigliere regionale Antonio Blasioli presenterà ufficialmente la propria candidatura alle prossime elezioni regionali.



Interverranno anche il candidato presidente Luciano D’Amico, oltre a consiglieri comunali ed esponenti del mondo civico quali Giovanni Di Iacovo, Mirko Frattarelli, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Catia Ciavattella, Rita Silvaggi, Saverio Gileno, Roberta Aquilani e Maura Chiulli. Sarà l’occasione per illustrare la nostra visione dell’Abruzzo di domani, confrontandoci su problematiche, bisogni e prospettive in tutti i settori cruciali, salute, ambiente, trasporti, turismo, imprenditoria e sociale.