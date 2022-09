Proseguono i controlli delle forze dell’ordine di Giulianova: 83 persone identificate, tre le denunce

Giulianova. I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022, hanno svolto servizio di controllo nelle città di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto, “finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada, controllare i soggetti di interesse operativo e contrastare tutti quei reati e violazioni amministrative connessi al fenomeno della movida”, scrive il comunicato della Legione Abruzzo-Molise, Compagnia di Giulianova. “Nell’ambito del servizio, che ha visto l’impiego simultaneo di 6 pattuglie, sono state identificate 83 persone e 57 veicoli”. Diverse le contravvenzioni riportate per infrazioni al codice della strada, 7 gli esercizi commerciali controllati.

“Nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire le stragi del sabato sera e a sanzionare gli illeciti previsti dal Codice della strada, i militari hanno sorpreso un giovane alla guida di un autocarro, sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio avendo commesso la stessa infrazione nel 2021. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo”.

“Nel medesimo contesto”, prosegue il comunicato, “è stato denunciato un altro giovane, già noto per fatti di giustizia, attualmente sottoposto al foglio di via obbligatorio dal comune di Giulianova, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e violazione del f.v.o.”. Inoltre, “Lo stesso, controllato nella periferia di Giulianova, in seguito ad ispezione degli effetti personali è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, che sono stati poi sequestrati. I Carabinieri hanno segnalato anche un’altra persona per violazione al foglio di via obbligatorio notificatogli lo scorso mese di giugno”.