Pescara. Prosegue la campagna elettorale delle varie forze politiche in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.
Tra le attività rientrano sicuramente gli eventi per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale: si svolgerà domani, domenica 28 gennaio, alle ore 17, in via Nicola Fabrizi 224 (angolo via Galilei) l’Inaugurazione della sede del Comitato elettorale di Lorenzo Sospiri, candidato al Consiglio della regione Abruzzo.
Presenti all’evento oltre al candidato Sospiri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’onorevole Nazario Pagan