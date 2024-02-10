Vasto. “Che alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo avremo la certificazione della cavalcata vincente e del trionfo della Lega e del centrodestra guidato dal presidente, Marco Marsilio, ne ho conferma tutti i giorni nell’entusiasmante tour di ascolto tra i comuni, piccoli e grandi, del mio collegio elettorale, la provincia di Chieti, dove cittadini ed amministratori si mostrano motivati e decisi a dare la spinta determinante per il secondo storico mandato della nostra coalizione, chiamata a terminare l’ottimo lavoro fatto in cinque anni per cambiare volto e modernizzare l’Abruzzo”.

Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, ricandidata nel collegio della provincia di Chieti, commentare le tante tappe del tour di ascolto che ha superato i 60 centri del territorio provinciale. Ieri Bocchino ha inaugurato i comitati elettorali di Francavilla al Mare e Casoli, ed incontrato i cittadini di Bucchianico in un evento organizzato dal coordinatore cittadino della Lega giovani, Mattia D’Onofrio.



“Ringrazio tutti per la stima , la fiducia e il calore che mi state facendo sentire ogni giorno, questo mi dà molta forza e determinazione, oggi si sono presentate le liste ed è partita ufficialmente la campagna elettorale, siamo lanciati verso la vittoria”, spiega ancora l’esponente del Carroccio, per cinque anni componente dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale abruzzese.

