Teramo. Si intensifica l’attività di campagna elettorale delle varie forze politiche in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. Tra questi c’è ovviamente il fronte del centrosinistra, una vasta coalizione formata anzitutto da Pd e M5S, che sostiene alla presidenza Luciano D’Amico come principale sfidante dell’attuale governatore del centrodestra Marco Marsilio.
Domani, domenica 4 febbraio, il candidato del centrosinistra sarà impegnato in numerose tappe del suo tour elettorale. Dalle 9:00: eventi e incontri nella provincia di Teramo assieme alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Quindi visita a Castelli al Museo della ceramica; ore 11:30 a Teramo incontro con la filiera delle costruzioni presso la sede dell’Ance; ore 12:40 a Teramo punto stampa con i giornalisti in piazza Martiri della Libertà; ore 13:10 a Teramo riunione con i sindacati studenteschi presso la sede del PD in corso De Michetti 20; il pomeriggio prosegue con la visita alla ore 16:00 alla Riserva del Borsacchio; ore 16:30 a Roseto degli Abruzzi incontro con le associazioni ambientaliste; ore 17:40 a Giulianova visita alla Piccola Opera Charitas; infine si chiude alle ore 18:50 a Mosciano Sant’Angelo con un evento pubblico al Centro Congressi Blu Palace.
Fitta rete di impegni anche per dopodomani lunedì 5 febbraio:
Ore 10: incontro con Confcommercio a Pescara in via Aldo Moro 1/3.
Ore 12: presentazione a Pescara della candidatura di Sonia Albanese presso la sede elettorale di piazza Unione.
Ore 16: incontro con i lavoratori dei trasporti a Spoltore (Pescara) presso l’Arca.
Ore 18.30: incontro con i cittadini su infrastrutture, trasporti e agricoltura alla Sala Consiliare del Comune di Rosciano (Pescara) in piazza Berlinguer.
Ore 20:30: incontro con i cittadini su infrastrutture e trasporti a Manoppello (Pescara) presso la Sala Wojtyla.