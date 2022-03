Proroga contratti Covid: attribuite risorse alle scuole per più di 18 milioni di euro

L’Aquila. “L’USR Abruzzo, con nota prot. n. 5839 del 30/03/2022, ha trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche ed ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Abruzzo il Decreto contenente la ripartizione delle risorse finanziarie per disporre le proroghe dei c.d contratti Covid. In questo modo, si può dare applicazione a quanto previsto dall’art. 36 del DL n.21 del 24 marzo 2022, ovvero la proroga dei contratti fino al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali per le quali il termine può essere prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Ricordiamo che all’Abruzzo sono stati attribuiti, in aggiunta alle risorse disponibili, ulteriori € 5.046.383. Dalle tabelle che ci sono state trasmesse, pertanto, si evidenzia come in totale per il periodo gennaio – giugno 2022 sono disponibili per le istituzioni scolastiche abruzzesi € 18.885.273,21” così, in una nota, FLC CGIL Abruzzo Molise.

“Nel corso della riunione di informativa con l’USR, svoltasi mercoledì 30, la FLC CGIL Abruzzo Molise ha evidenziato la necessità che le risorse attribuite consentano la proroga di tutto il personale in servizio con contratto Covid : se così non fosse, le scuole si troverebbero nella malaugurata condizione di dover scegliere fra contratto da interrompere e contratto da prorogare. E la credibilità di questo Ministero, che in ogni sede ci aveva assicurato una copertura integrale per tutti i contratti in essere, sarebbe ulteriormente minata. Tra l’altro, troveremmo assurdo che in un Paese, agli ultimi posti per la spesa in istruzione in area OCSE, si investano 13 miliardi nell’acquisto di armi e non si trovino le risorse per un personale fondamentale per il funzionamento delle scuole e per la serena conclusione di un anno scolastico segnato ancora dall’emergenza sanitaria.

Senza cedere ad inutili allarmismi, ora occorrerà verificare, in concreto e scuola per scuola, se le ulteriori risorse attribuite, in aggiunta ai residui di risorse provenienti dal mancato utilizzo nei periodi precedenti, consentiranno di coprire totalmente le proroghe per il personale attualmente in servizio. In ogni caso, abbiamo interessato della questione la nostra Segreteria nazionale, ottenendo rassicurazioni da parte del Ministero, che ci ha ribadito la piena copertura finanziaria dei contratti fino al termine delle lezioni.

Ribadiamo che la proroga dei contratti Covid (circa 2.000 in Abruzzo) è un risultato di grande importanza, che abbiamo perseguito e sostenuto fin dall’inizio, perché indispensabile a garantire la funzionalità della scuola, dal momento che tale organico aggiuntivo si è dimostrato fondamentale per contrastare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. La FLC CGIL proseguirà la sua azione con ancora più vigore, rivendicando la conferma di questo organico aggiuntivo anche per settembre 2022, come misura fondamentale per continuare ad affrontare le prossime sfide di emergenza umanitaria, che vedranno ancora una volta le nostre scuole in prima linea” conclude FLC CGIL Abruzzo Molise.