Teramo. “Il programma Gol ripartirà a fine gennaio, c’era necessita di reperire fondi dal Governo. Lo confermo”. A parlare è l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale.

Arriva dunque una rassicurazione dall’assessore della Regione Abruzzo per il riavvio del programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha l’ambizione di ridisegnare i servizi per il lavoro, con lo scopo di migliorare l’inserimento lavorativo delle persone.

Il programma, finanziato grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1), per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro, dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro. Entro il 2025, coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali.

A svolgere il ruolo fondamentale di coordinamento di Gol, di cui è titolare il Ministero del lavoro, c’è l’Anpal, cui spetta anche monitorare il programma e vigilare sull’attuazione degli interventi da parte delle Regioni. Anpal presiede il Comitato direttivo di Gol, cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

Grazie a Gol, servizi pubblici e privati si sono avvicinati ai cittadini, per offrire percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al mondo del lavoro.

È di qualche mese fa la notizia, arrivata dagli uffici regionali, che ha annunciato l’arresto forzato dei corsi di qualifica professionale avviati in collaborazione con gli Enti di Formazione accreditati. Motivazione: l’esaurimento del budget previsto per il 2023.

A quanto pare, però, tutto procederà come già annunciato dagli stessi uffici della Regione in cui si lavora alla Misura: il programma Gol ripartirà con un nuovo budget a inizio 2024.

Si attendono ora direttive precise sulle nuove regole da seguire necessariamente per un’organizzazione più efficiente e che coinvolgerà quante più persone possibili.