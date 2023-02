Pescara. Domenica 5 marzo prossimo, dalle 9 e per l’intera mattinata, si terrà una nuova iniziativa per la pulizia a mano, a Pescara, del tratto di spiaggia del “Parco naturalistico dell’ambiente della sabbia e delle dune” (zona Madonnina molo Nord). L’evento è organizzato dal WWF Chieti-Pescara in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Pescara e con il Kiwanis Club Chieti-Pescara.

Saranno presenti alcune Guardie giurate volontarie del WWF e hanno già confermato la loro adesione studenti dell’ITCG “Galiani-de Sterlich” di Chieti, ma l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno impegnare alcune ore del loro tempo libero (dalle 9 alle 12) per rimuovere plastiche e altri materiali di rifiuto dal Parco. L’appuntamento è alle 9 direttamente sulla spiaggia della Madonnina, all’altezza del cancello lato mare della Lega Navale.

Prima di mettersi all’opera i volontari presenti potranno fruire di un momento di formazione, nell’ambito del progetto “Salvafratino Abruzzo” varato in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”: esperti del WWF parleranno del fratino e dei comportamenti da tenere in spiaggia, in particolare nel periodo riproduttivo della specie che va da fine marzo a luglio. È importante tra l’altro (e non solo in questi mesi!) tenere i cani al guinzaglio, evitare di entrare nelle aree dunali e di abbandonare rifiuti e/o di lasciare cibo per gatti randagi… Senza mai dimenticare che le dune con la loro specifica vegetazione hanno un ruolo fondamentale e sono di per sé preziose al di là delle stesse nidificazioni.

All’iniziativa ha aderito il Comune di Pescara, cui è stato richiesto il patrocinio. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Isabella Del Trecco, com’è accaduto nelle precedenti edizioni, verranno in mattinata a portare il saluto della città ai volontari. Preziosa come sempre anche la partecipazione di Ambiente SpA, la ditta che cura la raccolta dei rifiuti nel capoluogo adriatico, che ha contribuito all’organizzazione e che curerà l’immediata rimozione del materiale che sarà raccolto.

«Azioni di questo genere – dichiara Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara – sono importanti sia per i risvolti pratici positivi che ha comunque una pulizia manuale del litorale, sia per sensibilizzare i cittadini. L’ampia partecipazione del resto dimostra che si tratta di iniziative importanti. Riusciamo ogni anno a organizzare più appuntamenti grazie di volta in volta alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto, Comune, Lega Navale Italiana sezione di Pescara e Quadrante dannunziano, cui va la nostra piena gratitudine».

WWF Chieti-Pescara

[email protected]

3202788489