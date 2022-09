Progetto Inail-Edilformas, a Città Sant’Angelo convegno di “Impresa fidata”

Città Sant’Angelo. Si è svolto nella mattinata di oggi 16 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso il Miramare Hotel un convegno correlato al Progetto “Impresa Fidata”, curato da Edilformas ed Inail Abruzzo.

“Il Progetto”, informa una nota di Edilformas, “fa seguito all’Accordo Attuativo del 25.09.2019 tra Edilformas (scuola edile regionale) ed Inail Abruzzo con l’obiettivo di promuovere i principi di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; mossi dalla volontà di far comprendere, che la scelta di un appaltatore non può essere ricondotta alla sola valutazione di tipo economico/finanziaria ed al rinvio delle verifiche, in materia di sicurezza e tutela della salute, ‘in corso d’opera’ è stata avviata l’attività progettuale.

I contenuti operativi sono stati ideati, studiati e realizzati consci dell’importanza rivestita dalla verifica dei requisiti tecnico-professionali e dei connessi profili di responsabilità, che ne potrebbero derivare, anche dalla semplice negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti ed ordini o discipline.”

“E’ stata prevista, altresì, la creazione di una piattaforma www.impresafidata.it”, continua la nota, “che rappresenta uno strumento con cui le imprese possono “interfacciarsi” per tutte le specifiche incombenze di carattere tecnico-amministrativo, evitando il dispendio di energie, di tempo e nel contempo rafforzare lo standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La centralità è stata conferita ai Tecnici C.P.T. operanti presso ciascuna sede provinciale Edilformas, dotati di specifiche competenze ed esperienza con il compito di vagliare la regolarità della documentazione presentata dalle aziende aderenti al progetto.”

Si legge inoltre: “La verifica positiva ha consentito alle aziende stesse l’accesso al download dei documenti caricati in piattaforma ed il rilascio di un ‘bollino di garanzia’; ciò ha determinato l’inserimento in una banca dati, visibile sulla piattaforma dalle altre aziende partecipanti al progetto e dalle Parti Sociali costituenti l’Ente. Conferendo, in tal modo, alle imprese, la possibilità di far parte di una banca dati di aziende ‘di alto profilo’ in termini di rispetto delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.”

Nel convegno sono stati illustrati, dai vertici e referenti INAIL e di Edilformas, i risultati del progetto, con il fine di evidenziare la “Gestione degli obblighi e le responsabilità delle imprese affidatarie”.

“A sottolineare l’importanza dell’iniziativa hanno partecipato all’evento rappresentanti delle oltre 100 imprese edili partecipanti, le rappresentanze sindacali e datoriali nazionali e regionali, i rappresentanti degli ordini professionali, gli Organi di Vigilanza, nonché le figure tecniche interessate al tema. La giornata ha rappresentato un importante confronto inerente argomenti collegati ai subappaltatori con la partecipazione di tutta la filiera edile tra cui oltre gli organizzatori Edilformas e INAIL Abruzzo i segretari sindacali nazionali di categoria e presidenti nazionali delle associazioni datoriali, ordine degli ingegneri, fondazione architetti, collegio dei geometri, A.U.S.L. Pescara e I.N.L. Pescara, il delegato del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Nicola Salini”, conclude la nota.