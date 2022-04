“Progetto Davide”, accordo tra Comune dell’Aquila e Autismo Abruzzo Onlus

L’Aquila. Campagne informative, accoglienza, percorsi per l’autonomia delle persone con disabilità, attività turistiche sono alcune delle iniziative che fanno parte del ‘Progetto Davide’, promosso dall’associazione Autismo Abruzzo Onlus e che saranno realizzate con il sostegno del Comune dell’Aquila, che metterà a disposizione alloggi del progetto Case e in centro storico.

Questi gli aspetti principali dell’accordo di collaborazione firmato stamani a Palazzetto dei Nobili dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente di Autismo Abruzzo, Dario Verzulli, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, cui ha preso parte la vice presidente dell’associazione, Cinzia Scipione.

Con questo accordo, il cui schema è stato approvato dalla giunta comunale, la Municipalità ha assegnato ad Autismo Abruzzo 6 alloggi, di cui 4 del progetto Case (due a Pagliare di Sassa e due ad Assergi) e due a via Campo di Fossa, in centro storico, appartenenti al patrimonio del Comune in seguito alla cessione di privati che hanno optato per il riacquisto post sisma 2009 di immobili equivalenti.

Questi appartamenti si aggiungono ai cinque già assegnati all’associazione nei progetti Case di Pagliare di Sassa, Assergi e Bazzano.

In tali alloggi, cui eventualmente potranno essere ospitate persone autistiche, l’associazione svolgerà le azioni comprese nel Progetto Davide, che si articola in tre direzioni. In particolare il “Progetto Hub” prevede attività di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell’autismo con la campagna “InformAutismo”, cui si aggiungono iniziative di accoglienza e un punto di ascolto delle famiglie. Questa fase contempla inoltre la realizzazione di laboratori permanenti al fine di far emergere le proprie competenze, a svilupparle facilitando la conoscenza e l’utilizzo di strumenti, aprendo altresì la strada a sinergie con il territorio volte a favorire anche l’inserimento lavorativo. “Progetti di vita indipendente” promuove invece percorsi di autonomia per chi vive questa condizione, mentre “Turismo come esperienza sociale” rappresenta uno degli aspetti che possono migliorare la qualità della vita per coloro che sono alle prese con l’autismo e verranno organizzati dei soggiorni denominati “Weekend respiro” che offriranno alle famiglie con autismo l’opportunità di conoscere L’Aquila da turisti e non solo per le necessità di tipo sanitario.

“La disabilità e il sostegno a coloro che vivono in particolari condizioni di disagio sono da sempre una priorità per questa amministrazione – ha commentato il sindaco Biondi – con questa operazione rendiamo ancora più solido il rapporto con Autismo Abruzzo, già avviato tempo addietro. Oltre all’assegnazione degli alloggi in comodato d’uso gratuito, l’accordo prevede anche che l’associazione e il Comune si riconoscano reciprocamente come partner per richieste di contributo riguardanti progetti finanziati dal Pnrr”.

La firma dell’accordo è avvenuta significativamente in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, con l’intento di sensibilizzare le istituzioni e informare i cittadini sui diritti delle persone affette da questa forma di disabilità, cui il Comune ha aderito illuminando di blu la Fontana Luminosa.

“Un segnale molto importante quello del Comune dell’Aquila, di massima apertura e vicinanza alle problematiche che vivono le persone autistiche e le loro famiglie, ci auguriamo che possa essere raccolto anche dalle altre Istituzioni riguardo alle azioni necessarie per l’accesso immediato alle cure e per il durante e dopo di noi.” ha dichiarato Dario Verzulli, presidente dell’associazione.

Al termine dell’incontro è stato consegnato al sindaco Biondi il certificato recante il “Bollino blu” a testimonianza dell’impegno e dell’attenzione profusi dall’amministrazione comunale nei confronti delle persone con autismo e delle loro famiglie.