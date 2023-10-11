L’Aquila. La giornalista Milva Andriolli è caduta in una terribile gaffe durante il Tg3 Veneto nello speciale Vajont. La giornalista, parlando del processo che si è svolto all’Aquila, ha detto: la natura si vendicò con il terremoto”.

Nel suo servizio è stato ricordato che il processo fu spostato all’Aquila dalla Corte di Cassazione, per evitare che la grande emotività scatenata dall’evento potesse influire sul giudizio di magistrati del territorio.

Ed è qui che la giornalista scivola in opinioni e parole che hanno lasciato attoniti gli spettatori.

“La natura si vendicò dello scippo nel 2009 con il terremoto dell’Aquila e quei fogli, salvi per miracolo, presero temporaneamente la strada di casa”.

Tante le reazioni che si sono scatenate sui social da parte dei telespettatori indignati.