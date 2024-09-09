Ortona. Un caso probabile di Dengue, relativo ad un paziente residente a Ortona, è stato segnalato al Comune con una nota dall’Unità operativa complessa Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica della Asl Lanciano Vasto Chieti.

In base quanto dispone il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (Pna) 2020/2025” – si legge in una nota – l’amministrazione comunale di Ortona ha messo in atto tutte le misure utili a prevenire la trasmissione del virus ponendo maggiore attenzione a una corretta gestione del territorio con azioni di risanamento ambientale con l’obiettivo di eliminare i siti in cui le zanzare si riproducono e ridurne la densità, sia nelle aree pubbliche che private. In particolare il Comune ha richiesto alla Eco.Lan spa di procedere alla disinfestazione per tre giorni consecutivi e per un raggio di almeno 200 metri dal luogo in cui la persona si è infettata, di effettuare trattamenti larvicidi delle caditoie, tombini, bocche di lupo sulle aree pubbliche, eliminazione dei focolai larvali rimovibili, una maggiore attenzione nel trattamento dei rifiuti e nella pulizia delle strade, la pulizia di aree abbandonate e nella manutenzione delle aree verdi.