Pescara. E’ arrivato in perfetto orario alle 13.55, alla Stazione Tiburtina, il treno inaugurale della TUA che servirà da oggi la linea Pescara- Roma. All’arrivo alla stazione della capitale, il Presidente Marco Marsilio è tornato a evidenziare il confort e l’efficenza dei modernissimi convogli ferroviari acquistati con il contributo della Regione Abruzzo. “Costruiti con il 97% di materiali riciclabili e dotati di sistemi automatizzati per ottimizzare i consumi in funzione del numero di passeggeri, questi treni rappresentano un notevole avanzamento tecnologico”, ha aggiunto Marsilio. Una particolare attenzione è stata dedicata ai ciclisti e al turismo ecosostenibile: i nuovi treni offrono infatti il trasporto gratuito sia per le bici tradizionali sia per quelle elettriche, con la possibilità di ricaricare queste ultime direttamente a bordo. Una mossa che enfatizza l’impegno della TUA nel promuovere soluzioni di trasporto sostenibili e integrate.

“Sempre al lavoro per rendere le nostre infrastrutture più efficienti e all’avanguardia, e l’inaugurazione stamane della tratta ferroviaria Pescara-Roma con il treno Tua, nè è un’ulteriore riprova”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che prosegue “Con questo nuovo servizio aumenta e migliora l’offerta pubblica di trasporto abruzzese, in perfetta linea con la programmazione regionale che, sul tema infrastrutturale, lavora senza sosta da ben 5 anni per garantire un sistema funzionale e moderno, a beneficio anche e soprattutto delle aree interne.

Un plauso alla nostra azienda Tua per avere intrapreso questa iniziativa, che rappresenta il proseguimento di un percorso di rinnovamento strategico di un importante comparto del trasporto pubblico abruzzese”, conclude Verrecchia.