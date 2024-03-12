Teramo. Primo incontro tra Marco Marsilio e Luciano D’Amico dopo le elezioni regionali che li hanno visti sfidarsi per la carica di governatore della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 marzo.

Sorrisi e abbracci tra Marco Marsilio, presidente della Regione appena riconfermato, e Luciano D’Amico, ex Rettore dell’Ateneo teramano. L’occasione per il primo incontro post voto è stata l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Teramo, alla quale Marsilio è intervenuto come presidente e D’Amico come ex rettore. Presente il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. D’Amico ha accolto Marsilio alle 11, in abiti da cerimonia con la stola di Ermellino, una stretta di mano, sorrisi amichevoli e grandi sorrisi tra i due.