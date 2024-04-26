L’Aquila. Sabato scorso, L’Aquila è stata teatro del primo evento in Abruzzo interamente dedicato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Residenti nei Centri Storici 3:33 e Centro Studi La Meta nell’ambito del programma formativo MasterClass 2024.

L’incontro, svoltosi presso la suggestiva Sala Ipogea dell’Emiciclo, ha visto la partecipazione, come ospite speciale, del Dott. Pasqualantonio Pingue, Responsabile Operativo del Laboratorio NEST e dell’Area di Ricerca e Innovazione della Scuola Normale Superiore di Pisa. Con il seminario “La Scuola Normale Superiore: attività, orientamento e nanoscienze” , il Dott. Pingue ha fornito un contributo originale descrivendo ai presenti la gloriosa storia della Scuola Normale Superiore, la sua organizzazione e funzionamento, le modalità di selezione ed orientamento, ed infine le nanoscienze di frontiera oggetto di studio del laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology). La partecipazione di oltre 60 fra studenti, cittadini interessati e docenti d’istruzione superiore e universitari, ha confermato nuovamente un generale interesse verso tematiche di eccellenza nel campo educativo e scientifico. Tre importanti figure hanno arricchito l’evento con la loro presenza e i loro interventi: il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Edoardo Palesse, l’Assessore Regionale, Roberto Santangelo, e la Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, Prof.ssa

M. Chiara Marola. Le loro riflessioni hanno notevolmente valorizzato la giornata, evidenziando l’importanza delle sinergie tra le istituzioni educative e le amministrazioni locali. Di particolare rilievo per il futuro del progetto formativo è stato il passaggio dell’assessore Santangelo che ha indicato MasterClass 2024 come “modello altamente formativo, di assoluta originalità sia nelle modalità che nei contenuti proposti, che intendiamo promuovere ed estendere al più presto a tutta la regione Abruzzo”.

Al termine dell’evento, il presidente dell’Associazione 3:33, Dott. Mirko Rocci, e presidente onorario di La Meta, Dott.ssa Claudia Pagliariccio, hanno descritto l’evento come “storico per la città dell’Aquila e per l’Abruzzo in quanto, per la prima volta, Scuola Normale Superiore di Pisa è presente sul nostro territorio con un evento altamente formativo formulato specificatamente per gli studenti di MasterClass 2024” e aggiungono che “dai sondaggi proposti ai giovani studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, prima dell’inizio del progetto formativo, abbiamo constatato con amara sorpresa che meno del 6% degli intervistati era a conoscenza dell’esistenza della Scuola Normale; di questi solo la metà aveva un’idea, peraltro approssimativa, della sua funzione e importanza. È così che nella fase di formulazione del piano formativo abbiamo pensato che fosse stato il caso di intervenire inserendo un incontro dedicato ad una tra le più prestigiose istituzioni universitarie italiane. E il Dott. Pingue, al quale siamo profondamente grati per aver accettato l’invito, non ha esitato un istante nel comprendere e condividere questa nostra visione che ha permesso di colmare

ampiamente quella che riteniamo essere una clamorosa lacuna del sistema scolastico e familiare attuale. Stiamo perdendo molte delle eccellenze italiane, e questo è un fatto segnalato ormai da tutte le cronache attuali. Tuttavia, non essere pienamente a conoscenza di quelle che continuano a caratterizzarci non è di buon auspicio per le future generazioni. Ispirare l’eccellenza significa anche raccontare ciò che di buono siamo ancora in grado di fare nel nostro Paese. E questo è sicuramente uno dei cardini della missione di MasterClass 2024”.

Il presidente Rocci, conclude: “ho avuto il privilegio di aprire l’evento proponendo L’Aquila come luogo di orientamento di riferimento per la Scuola Normale Superiore per tutti i giovani studenti degli istituti superiori d’Abruzzo. Avendo avuto l’onore di lavorare per oltre quattro anni come ricercatore presso il Laboratorio NEST, anni che ricordo come i più significativi della mia carriera scientifica, posso dire che questo rappresenta un motivo di grande orgoglio sia per me che per l’intera comunità aquilana e abruzzese”. Anche il Dott. Pingue, al quale è stata consegnata una targa commemorativa dell’evento preparata dalle associazioni organizzatrici e consegnata dall’Ass. Santangelo, a margine dell’evento è intervenuto dichiarando “come l’orientamento sia una delle attività storiche della Scuola Normale Superiore, che consente agli studenti/studentesse che partecipano a queste giornate di riflettere sul proprio futuro, sulle proprie passioni e sui propri talenti. Spero che la Scuola Normale possa presto organizzare un evento di orientamento in Abbruzzo e all’Aquila in particolare e mi adopererò per renderlo possibile.”. Il patrocinio da parte del Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, Università degli Studi dell’Aquila e Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, conferma l’alto valore e l’impegno concreto per

l’educazione all’eccellenza dei giovani partecipanti. Le associazioni organizzatrici ringraziano il Dott. Pingue, la Scuola Normale Superiore e le autorità intervenute e tutti i presenti che con il loro contributo hanno reso l’incontro formativo un successo e una pietra miliare per l’intera regione. Il prossimo incontro di MasterClass 2024 è previsto per Sabato 4 Maggio 2024 alle ore 15, presso la sede del Centro Studi La Meta, in Via Saragat 50 – L’Aquila. Il programma prevede un seminario del Dott. Michele Barchiesi, Economista degli Intermediari Finanziari e Facilitatore certificato LEGO® Serious Play®, che terrà un seminario dal titolo: “Criticality management: gestione di problemi, tempo e comunicazione; incontro facilitato con LEGO® Serious Play®” Il seminario è aperto al pubblico previa prenotazione da effettuarsi scrivendo all’indirizzo email: [email protected]