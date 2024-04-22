L’Aquila. Primi incontri dell’assessore regionale Roberto Santangelo, che ha le deleghe all’Istruzione, Formazione, Politiche sociali e Politiche culturali, con i direttori, dirigenti e dipendenti degli uffici preposti alle deleghe attribuite, per fare il punto sulle strategie di azione amministrativa.

Nello specifico, il personale del settore Cultura si è riunito all’Aquila per confrontarsi sulla situazione delle biblioteche d’Abruzzo e sulle proposte per il rilancio culturale e sociale delle comunità locali. “Proprio attraverso il dialogo, l’ascolto e la mobilitazione delle risorse interne, gli uomini e le donne che lavorano nelle tecnostrutture – ha commentato l’assessore Santangelo – sarà possibile attuare un programma di azioni concrete per valorizzare l’attività degli uffici e ottenere, così, una ricaduta positiva su tutto il territorio regionale”.