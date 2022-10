Prima riunione in Abruzzo di FI dopo elezioni, Astolfi: “Grande risultato”

Teramo. Ieri a Teramo la prima riunione, dopo le elezioni, del Provinciale di Forza Italia alla presenza degli amministratori del territorio, dei coordinatori di partito e dei simpatizzanti. “Forza Italia si conferma in ottima forma grazie ai risultati ottenuti nell’ultima consultazione elettorale, che ha visto il partito di Silvio Berlusconi raggiungere, in tutta la regione, una percentuale di voti superiore alla media nazionale” dichiara il commissario provinciale teramano degli azzurri, Gabriele Astolfi, il quale “esprime un ringraziamento particolare agli amministratori locali, ai coordinatori, agli iscritti, ai simpatizzanti e agli elettori che hanno confermato con il voto di domenica scorsa la centralità di Forza Italia in tutto il territorio”.

“L’elezione di Nazario Pagano alla Camera dei Deputati e il successo personale del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri come candidato al Senato, la cui elezione è stata sfiorata per una manciata di voti rappresenta – aggiunge Astolfi – la conferma della grande affermazione di un partito che alcuni pensavano in declino e che, invece, si conferma come valore assoluto della coalizione del centro-destra, tanto da essere il secondo partito. Un particolare ringraziamento alla candidata alla Camera Francesca Persia, che si è spesa senza risparmiarsi raggiungendo un grande consenso a Teramo e provincia e ponendo le basi per un futuro nel quale Forza Italia possa tornare ad essere espressione del territorio provinciale nell’emiciclo regionale dove il partito non ha più rappresentanti”.

Al termine della riunione un obiettivo, quello di ampliare il coordinamento provinciale e lavorare insieme per favorire la nascita di coordinamenti comunali strutturati in quei Comuni della Provincia di Teramo dove Forza Italia non è presente. Astolfi ha anche annunciato l’ingresso in Forza Italia di movimenti civici che si sono impegnati in questa campagna elettorale.