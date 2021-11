Prima prova nazionale Cadetti, a Montesilvano si impongono Pagano e Viale in gare di sciabola

Montesilvano. Scattata al Pala Dean Martin di Montesilvano la Prima Prova Nazionale Cadetti con le gare di sciabola maschile e femminile. Nella gara maschile si sono affrontati nell’impianto abruzzese 124 sciabolatori Under 17 e a ottenere la vittoria finale è stato Francesco Pagano: l’atleta classe 2006 della Scherma Lazio Ariccia ha battuto col punteggio di 15-13 Marco Stigliano del Champ Napoli mentre si è piazzato al terzo posto l’altro sciabolatore della società napoletana Antonio Aruta insieme a Edoardo Reale del Frascati Scherma. La classifica dei primi otto si completa con Andrea Guardalà del Circolo Schermistico Mazarese, Salvatore Lazzaro del Club Scherma Voltri, Francesco Carinci del Petrarca Scherma e Daniele Stirpe della Virtus Scherma Lame Tricolori. Mariella Viale della Champ Napoli è invece la vincitrice della prova femminile, che ha visto la partecipazione di 94 atlete. La campionessa italiana Under 17 in carica ha battuto prima l’atleta del Club Scherma Roma Elisabetta Borrelli 15-11, poi la portacolori della Virtus Scherma Bologna Giada Likaj 15-8 e, in finale, ha superato col punteggio di 15-9 Martina Giancola del Club Scherma San Severo. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Likaj e da Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma). A seguire si sono classificate Chiara Resciniti (Champ Napoli), Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), Alessandra Nicolai (Padova Scherma) e Valeria Fondi (Frascati Scherma). La Prima Prova Nazionale Cadetti proseguirà sabato con la gara di fioretto maschile e si concluderà domenica con la gara di fioretto femminile: in entrambi i casi l’inizio è fissato per le 9.30.

PRIMA PROVA NAZIONALE CADETTI – SCIABOLA MASCHILE – Montesilvano, 5 novembre 2021

Finale

Pagano (Scherma Lazio Ariccia) b. Stigliano (Champ Napoli) 15-13

Semifinali

Pagano (Scherma Lazio Ariccia) b. Reale (Frascati Scherma) 15-7

Stigliano (Champ Napoli) b. Aruta (Champ Napoli) 15-7

Quarti

Pagano (Scherma Lazio Ariccia) b. Carinci (Petrarca Scherma) 15-2

Reale (Frascati Scherma) b. Stirpe (Virtus Scherma Lame Tricolori) 15-12

Stigliano (Champ Napoli) b. Lazzaro (Club Scherma Voltri) 15-7

Aruta (Champ Napoli) b. Guardalà (Circolo Schermistico Mazarese) 15-7

Classifica (124): 1. Francesco Pagano (Scherma Lazio Ariccia), 2. Marco Stigliano (Champ Napoli), 3. Edoardo Reale (Frascati Scherma), 3. Antonio Aruta (Champ Napoli), 5. Andrea Guardalà (Circolo Schermistico Mazarese), 6. Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri), 7. Francesco Carinci (Petrarca Scherma), 8. Daniele Stirpe (Virtus Scherma Lame Tricolori).

PRIMA PROVA NAZIONALE CADETTI – SCIABOLA FEMMINILE – Montesilvano, 5 novembre 2021

Finale

Viale (Champ Napoli) b. Giancola (Club Scherma San Severo) 15-9

Semifinali

Viale (Champ Napoli) b. Likaj (Virtus Scherma Bologna) 15-8

Giancola (Club Scherma San Severo) b. Polli (Club Scherma Roma) 15-10

Quarti

Viale (Champ Napoli) b. Borrelli (Club Scherma Roma) 15-11

Likaj (Virtus Scherma Bologna) b. Fondi (Frascati Scherma) 15-7

Polli (Club Scherma Roma) b. Resciniti (Champ Napoli) 15-4

Giancola (Club Scherma San Severo) b. Nicolai (Padova Scherma) 15-6

Classifica (94): 1. Mariella Viale (Champ Napoli), 2. Martina Giancola (Club Scherma San Severo), 3. Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma), 3. Giada Likaj (Virtus Scherma Bologna), 5. Chiara Resciniti (Champ Napoli), 6. Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), 7. Alessandra Nicolai (Padova Scherma), 8. Valeria Fondi (Frascati Scherma).