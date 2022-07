Previsioni tempo: anticiclone africano porterà temperature più basse, nuvole sulle montagne

L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Pressione in aumento su tutto il Paese. Giornata più nuvolosa sul Triveneto, sulla Calabria e in genere sui rilievi, anche con locali annuvolamenti, localmente intensi, forieri di precipitazioni soltanto sui confini alpini alto atesini e in provincia di Cosenza.

Sul resto d’Italia tempo ampiamente soleggiato con cielo sereno. Clima caldo, ma non eccessivo, quanto meno al Centro-Nord.

ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. L’anticiclone africano avanza nuovamente verso il nostro Paese: inizia così una fase di tempo via via più stabile su gran parte delle regioni.

In questa giornata avremo molte nubi lungo i confini del Triveneto, anche con isolate e deboli precipitazioni; altrove avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Venti tesi dai quadranti settentrionali al Sud.