L’Aquila. “d’Annunzio non è semplicemente l’artista dei motti, il soldato dell’impresa di Fiume o lo scrittore, ma è molto di più: è una delle figure culturali e letterarie più importanti del nostro Paese, riconosciuto come tale in tutta Italia, e che finalmente anche in Abruzzo ha riconquistato il ruolo di rilievo che gli spettava, anche grazie al nostro Festival. Che quest’anno celebra la figura del Vate accanto a una serie di Centenari: quello della morte della Duse, della morte di Puccini, del Circolo Canottieri e della Coppa Acerbo, attraverso momenti di approfondimento, ma anche attraverso la voce di giovani artisti di rilevanza nazionale, come Coez e Frah Quintale, che devono attualizzare il messaggio dannunziano ai nostri tempi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri oggi intervenuto in Commissione comunale Cultura, presieduta da Maria Rita Paoni Saccone, per presentare la sesta edizione del Festival dannunziano, in programma da sabato prossimo, 31 agosto, all’8 settembre con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale.

“Come sempre vivremo un Festival sui generis – ha detto il Presidente Sospiri -, poliedrico esattamente come d’Annunzio, che approfondirà aspetti umani del Vate, così come gli aspetti storici, culturali, con ogni forma artistica, la pittura, il dibattito politico, la storia, il teatro, il cinema, la musica, lo sport con i Campionati Italiani di Vela in doppio, lo Scudetto Cup, e il Trofeo dannunziano di boxe. L’apertura il 31 agosto sarà destinato a un annuncio epocale, ovvero l’acquisizione del Fondo Paglieri che permetterà l’Istituzione della Prima Biblioteca dannunziana d’Abruzzo. Paglieri sono i proprietari del marchio di profumi, come Felce Azzurra, e la sua collezione è stata valutata per 2 milioni di euro. Alla morte del fondatore, il Ministero dei Beni Culturali ha apposto un vincolo alla sua collezione per impedirne la vendita all’estero, e la Regione Abruzzo e il Vittoriale hanno acquisito l’intera collezione che comprende edizioni uniche, e la Regione Abruzzo, a sua volta, donerà la collezione al Comune di Pescara che dovrà decidere dove collocare la nostra quota parte, 15mila volumi per 150 metri quadrati di scaffalatura, e dovrà essere una sede idonea e raggiungibile.

Il Festival segna poi una collaborazione importante con il Dipartimento di Architettura dell’Università d’Annunzio, uno dei nostri partner in un evento che vede anche la presenza di sponsor privati che hanno partecipato a un bando. Tre le location degli eventi, l’Aurum, lo Stadio del Mare e piazza della Rinascita e tutti gli appuntamenti saranno gratuiti. La domenica mattina, primo settembre, presenteremo al pubblico l’esposizione per otto giorni dell’opera di Depero ‘Il Libro Bullonato’ che sarà visibile nel Museo Paparella-Treccia. Altro dettaglio – ha proseguito il Presidente Sospiri -: il Festival è studiato su misura sulla figura di d’Annunzio, con produzioni originali non replicabili altrove o, seppure riproponibili, comunque dopo il nostro Festival, come lo spettacolo di Sylos Labini ‘Gli inimitabili’, ispirato alle figure di d’Annunzio, Mazzini e Marinetti che, dopo Pescara, verrà riproposto al Senato della Repubblica. O anche il concerto di Coez e Frah Quintale, esclusiva per l’Abruzzo. Con Federico Palmaroli, il 2 settembre, non avremo solo le celebri Frasi di Osho, ma presenteremo la serie che ha realizzato per Netflix con Giordano Bruno Guerri su ‘Fiume’.

E quest’anno a parlare di d’Annunzio avremo intellettuali e giornalisti di rilevanza internazionale, come Cacciari, Porro, Capezzone, Marzullo, Corsini e Cabona. Proietteremo il film ‘Maciste’, il primo sceneggiato da d’Annunzio, riproporremo la Notte dei Musei, con i Musei cittadini aperti fino alle 24, e il Tramezzino Letterario che vedrà la partecipazione degli chef stellati della Regione, ciascuno a proporre un piatto su un trabocco, e l’Associazione Italiana Sommelier, che ha realizzato uno spumante chiamato ‘Trabocco’. Ma gli ospiti saranno tantissimi, Anna Foglietta, Giulia Mazzoni, Luca Ward e Dj Asco protagonisti della Simphony of Caos, Anna Falchi che sarà presente alle premiazioni dello Scudetto Cup, la Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Fanfara dei Bersaglieri, Stefano De Martino. Ora abbiamo un nuovo obiettivo per la settima edizione del Festival – ha già annunciato il Presidente Sospiri – aprire a settembre il cantiere per restituire alla città il Teatro d’Annunzio, opera alla quale la Regione Abruzzo darà il proprio contributo, e poi riqualificare la Stele dannunziana”.

Festival d’Annunziano

Sabato 31 agosto

00 – Aurum – ‘Un Serto di stelle per coronare l’alleanza meravigliosa’ – Apertura del Festiva con Celebrazione dell’acquisizione del Fondo Paglieri e della nascita della Grande Biblioteca Dannunziana d’Abruzzo con Giordano Bruno Guerri;

00 – Aurum – L’Alfabeto degli Odori – Lezione laboratorio sulla fisiologia del Sistema olfattivo a partire dai testi di Gabriele d’Annunzio – prof. Andrea Mazzatenta e dott.ssa Asteria Casadio – Università d’Annunzio

– L’Alfabeto degli Odori – Lezione laboratorio sulla fisiologia del Sistema olfattivo a partire dai testi di Gabriele d’Annunzio – prof. Andrea Mazzatenta e dott.ssa Asteria Casadio – Università d’Annunzio 00 – Stadio del Mare – Concerto di Coez e Frah Quintale

Domenica 1 Settembre

00 – Museo Paparella-Treccia – Esposizione dell’opera Depero ‘Il Libro Bullonato’

00 – 19.00, Museo Casa Natale d’Annunzio – Annullo Filatelico Eleonora Duse 2024 – Poste Italiane

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Con le sue labra le suggella le labra spiranti’ di Pierfranco Bruni, e del volume ‘Eleonora Duse come l’onda sulla Duna, la Divina che divenne fuoco’ di Franca Silvia Desantis e Pierfranco Bruni;

00 – Aurum – D’Annunzio tra preraffaelismo e orientalismo, professoressa Eleonora Sasso;

00 – Aurum – Presentazione del Catalogo delle Maioliche di Castelli del Museo Paparella – Treccia, con il Presidente della Fondazione Augusto Di Luzio;

30 – 23.30 La Notte dei Musei;

00 – Aurum – Omaggio ad Alain Delon con Gigi Marzullo, Roberto Inciocchi, Cabona e Guerri

– Aurum – Omaggio ad Alain Delon con Gigi Marzullo, Roberto Inciocchi, Cabona e Guerri 00 – Aurum – Spettacolo ‘Gli inimitabili. Gabriele d’Annunzio’ di Edoardo Sylos Labini

Lunedì 2 Settembre

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Vate e l’architettura. Gabriele d’Annunzio tra estetismo ed eclettismo’ di Raffaele Giannantonio

00 – Aurum – Presentazione ‘La città futura. Il Film La Nave: genesi e gestazione’;

00 – Aurum ­– Proiezione del Cortometraggio sulla Coppa Acerbo 100 anni;

40 – Aurum – Spettacolo di satira e presentazione del film ‘Fiume’ di Federico Palmaroli (Osho);

– Aurum – Spettacolo di satira e presentazione del film ‘Fiume’ di Federico Palmaroli (Osho); 00 – Aurum – L’Occhio della Stampa su Gabriele d’Annunzio – con Giordano Bruno Guerri e Capezzone

00 – Aurum – Concerto 100 anni dalla morte di Puccini con Chiara Tarquini ed Edoardo Siravo;

00 – Aurum – Introduzione e proiezione del film Il ritorno di Maciste di Maurizio Sciarra;

Martedì 3 Settembre

00 – Aurum – Presentazione due progetti didattici Istituto Comprensivo Pescara 4 – Scuola Secondaria di primo grado Michetti-Pascoli; e Liceo Classico ‘d’Annunzio’;

Aurum – Presentazione due progetti didattici Istituto Comprensivo Pescara 4 – Scuola Secondaria di primo grado Michetti-Pascoli; e Liceo Classico ‘d’Annunzio’; 30 – Aurum – Presentazione del Progetto didattico del Liceo Classico ‘d’Annunzio e dell’ISS Alessandrini e proiezione video

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Gabriele d’Annunzio. Luigi Pirandello. Cordialissimi nemici’ di Angelo Piero Cappello con Andrea Lombardinilo;

00 – Aurum – La Parola della critica su Gabriele d’Annunzio – con Giordano Bruno Guerri, Nicola Porro e Corsini;

00 – Piazza della Rinascita – Giancarlo Giannini in ‘IO, il Cinema e d’Annunzio’ di e con Davide Cavuti e Angelo Valori

Mercoledì 4 Settembre

00 – Aurum – ‘Echi di pioggia: la poetica di d’Annunzio e l’iracheno Badr Shakir al-Sayyab’ con Fatima Sai;

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Storia del Mondo, dal Big Band a oggi’ di Giordano Bruno Guerri, Annuncio dell’uscita di un nuovo libro sulla Prioria e della prossima festa del Vittoriale (primavera 2025);

00 – Piazza della Rinascita – Presentazione delle squadre dei Campionati Italiani Giovanili in doppio di Vela e inizio Sfilata – Esibizione della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Madonnina;

30 – Trabocchi molo nord – Tramezzino Letterario – con esibizioni artistiche su ciascun Trabocco;

00 – Madonnina – Presentazione delle squadre della Scudetto Cup Juventus, Inter, Milan, Roma. Fiorentina e Curi Pescara e Sfilata

00 – Aurum – ‘Nella virtù di un magico specchio – l’Immaginifico e la divina Eleonora nella Venezia del Fuoco’ Lezione e reading dal romanzo Il Fuoco con Mario Cimini e Domenico Galasso;

00 – Aurum – Beatrice Venezi presenta il suo libro ‘Puccini contro tutti’;

00 – Aurum – Spettacolo ‘ Donne Vestite di Sole’ con Anna Foglietta;

Giovedì 5 Settembre

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Fuoco’ con introduzione di Maria Pia Pagani e del libro ‘Primadonna. Novelle per Eleonora Duse’ di Maria Pia Pagani;

30 – Piazza Garibaldi – Incontro di Boxe Trofeo Dannunziano;

00 – Aurum – D’Annunzio e I Balcani, con Persida Lazarevic;

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘D’Annunzio tra decadentismo e modernità’ con Mario Cimini e Valentina Sturli;

00 – Aurum – Concerto del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’ – Visioni Sonore;

Venerdì 6 Settembre

00 – Aurum – Presentazione Enciclopedia Digitale Dannunziana con Giordano Bruno Guerri;

00 – Aurum – Dialogo intervista sul libro ‘d’Annunzio e la malinconia’ e presentazione del volume Fedra a cura di Edoardo Ripari, Gianni Oliva e Pietro Gibellini;

00 – Aurum – I progetti di Casa Natale di Gabriele d’Annunzio di Pasquale Tunzi;

30 – Aurum – Concerto di Archi per i 100 anni della scomparsa di Eleonora Duse;

00 – Stadio del Mare – Symphony of caos con Luca Ward – Concerto spettacolo con Dj Asco

Sabato 7 Settembre

00 – Spiaggia lungomare sud Teatro d’Annunzio – Concerto Alba Dannunziana con Pierluigi Di Clemente;

00 – 14.00 – Stadio Adriatico-Cornacchia – Finale e Premiazione Scudetto Cup con il Concerto della Fanfara dei Bersaglieri e con Anna Falchi;

00 – Aurum – Proiezione ‘Futurimo, Caffeina d’Europa’ con Mariella Li Sacchi, Amedeo Letizia, Massimo Spano, Flavio Albanese;

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Giocoliere e la rosa. Vita erotica di Gabriele d’Annunzio’ di Fausto Bertolini e presentazione del libro ‘D’Amore e d’Arte’ di Anna Sica;

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Debutto de La Figlia di Iorio’ di Raffaella Canovi;

00 – Aurum – ‘Glauco’ di Ercole Luigi Morselli, spettacolo Teatrale di Giampiero Mancini

Domenica 8 Settembre

00 – Porto Turistico – Villaggio FIV – Fine Regate e premiazione dei Campionati Giovanili Coppa d’Annunzio

– Porto Turistico – Villaggio FIV – Fine Regate e premiazione dei Campionati Giovanili Coppa d’Annunzio

00 – Aurum – ‘Verso un campus sostenibile. Un Giardino dannunziano al Polo Pindaro’ di Alessandro Camiz;

00 – Aurum – Presentazione del libro ‘d’Annunzio e lo Sport’ di Elisa Di Rofi;

00 – Aurum – Concerto di Giulia Mazzoni;