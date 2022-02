Presentato scenario Abruzzo: 3 percorsi cicloturistici e trekking nel parco Sirente Velino e all’Aquila con Sciattori

L’Aquila. Pedalare e camminare, tra i colori i profumi, tra borghi e paesaggi incantati, lungo tre percorsi ciclo turistici e di trekking, nel cuore del Parco Regionale Sirente Velino, con testimonial d’eccezione i volti noti del cinema, del teatro e della televisione uniti nell’associazione Sciattori, che saranno anche guide d’eccezione, che come sul palco o sul set racconteranno le storie profonde e le bellezze di un territorio unico.

Questo in sintesi l’innovativo progetto di turismo outdoor Scenari Abruzzo, che è stato presentato oggi nell’Auditorium del parco all’Aquila, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, realizzato dalle associazioni Bike99, Sciattori e il Parco Regionale Sirente Velino, con partner Aics Abruzzo, l’asd Zero Limits, Vallelonga Bike e Insieme

A illustrare il progetto Alessandro Celi dell’associazione Bike 99, l’attore Roberto Ciufoli, presidente di Sciattori, e Antonello Liberatore, vice presidente, e coordinatore di Scenari Abruzzo.

Presenti gli assessori regionali Emanuele Imprudente, con delega ad Agricoltura e Parchi, e Guido Quintino Liris, con delega alle Aree interne e Sport, gli assessori del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio, con delega al Turismo, e Vito Colonna con delega alla Sport, il presidente del Parco regionale Francesco D’Amore, il direttore Iginio Chiuchiarelli, il segretario della fondazione Carispaq David Iagnemma. Oltre a Ciufoli presenti gli sciattori, Simone Colombari, Max Paiella, Giorgio Borghetti, Lavinia Biagi, Paolo Gasparini, Jonis Bascir e Roberta Beta, che da anni hanno creato un rapporto d’amore con il territorio, iniziando a frequentare le piste da sci di Ovindoli, Campo Felice e Campo Imperatore.

A moderare la giornalista Germana D’Orazio.

I tre itinerari già organizzati in pacchetti di da tre-quattro giorni, e che a breve saranno messi a disposizione dei tour operatori, sono illustrati nel dettaglio sul sito www.scenarioabruzzo.it: in primavera Snow tour, che alterna le ultime sciate della stagione alle bellezze naturali, artistiche archeologiche della provincia dell’Aquila; in estate Bike tour, lungo sterrate, antichi tratturi, percorsi di transumanza, sentieri alle pendici del Sirente, e attraverso vecchie pagliare, con tappe i borghi medievali della valle dell’Aterno; E infine a settembre Foliage tour, per godere dei colori dell’autunno, tra faggete, visite ad antiche chiese, castelli e rifugi.

Ha dunque spiegato Roberto Ciufoli: “I protagonisti non saremo noi sciattori, bensì, semplicemente l’Abruzzo. A noi il piacere, l’onore e l’onere di raccontare le bellezze che già esistono, trasmettendo emozioni, accompagnando i partecipanti lungo l’itinerario”. Come in teatro o sul set, il testo c’è, lo dobbiamo solo interpretare al meglio. fare, Siamo tutti amanti del territorio, facciamo base in Abruzzo, e esportiamo questa identità per così dire adottiva”.

Ha poi aggiunto: “un certo Einstein ha detto che la crisi è un momento di opportunità: questa pandemia ha restituito attenzione alle cose che davamo prima per scontate. Molti hanno scoperto luoghi meravigliosi che erano a portata di mano”.

Conferma il coordinatore Liberatore: “da parte di tutti noi c’è già conoscenza di questo territorio, come pure una profonda passione. Le potenzialità del turismo outdoor qui nel territorio aquilano enormi. L’idea di base è stata la creazione di viaggio che possa offrire avventura ed esperienze uniche, e siamo da questo punto di vista una start up. I pacchetti contemplano una arco temporale di quattro giorni, e non si dormirà mai nello stesso luogo. Grande attenzione nel disegnare l’itinerario è stato attribuito alla qualità e al livello del servizio di accoglienza e ristorazione. L’obiettivo è poi quello dell’internazionalizzatine del percorso, con un link forte con il bacino di Roma, che conta 30 milioni di turisti l’anno. In questi itinerari lo sciattore accompagnerà i turisti, raccontando anche se stesso, oltre che i luoghi, e questo rappresenta un punto di forza straordinario”.

Il coordinatore Alessandro Celi ha poi evidenziato: “Centrale in Scenario Abruzzo è la rete tra le varie realtà e territorio, il protagonismo di tante associazioni che potrà nel tempo ampliarsi. Il sito www.scenarioabruzzo.it già illustra nel dettaglio i primi tre itinerari, e ci sarà anche un blog, che sarà animato dagli stessi turisti, che potranno pubblicare foto e condividere valutazioni e resoconti della loro esperienza”

Ha preso dunque la parola il presidente del Parco D’amore, sindaco di Fagnano.

“Abbiamo immediatamente adottato questa iniziativa, per la sua concretezza – ha esordito -. Il Parco ha come compito istituzionale quello di favorire turismo eco-compatibile nell’area protetta, in un territorio che è ancora in fase di ricostruzione post sismica, e che con la pandemia del covid 19, è stato invaso da tantissimi turisti, dunque a maggior ragione la priorità è ora offrire un’accoglienza all’altezza, di qualità. E questo pacchetto risponde a pieno a questo obiettivo, è un modello di progetto di rete, che va nella direzione della nostra candidatura alla Carta europea del turismo sostenibile”.