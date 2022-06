Presentato in Senato il Premio Donna 2022, tra le vincitrici Ilaria Mura di Mediaset

L’Aquila. Sono Ilaria Mura, giornalista Mediaset e inviata di Quarto Grado, Marina Conte, mamma di Marco Vannini, ucciso il 17 maggio del 2015 da un colpo di pistola sparato dal padre della sua fidanzata, Anna Gaeta, moglie di Patrizio Falcone, ucciso a maggio 2020 con una coltellata da un vicino di casa, Alessia Natali, presidente dell’Associazione Penelope Abruzzo e Barbara Schiavulli, giornalista e corrispondente di guerra, le vincitrici del Premio nazionale Donna 2022 organizzato dalla Onlus Antonio Padovani.

Il premio, nato per combattare la violenza fisica e psicologica sulle donne e contro ogni tipo di disuguaglianza di genere, valorizza le figure femminili che si sono particolarmente distinte in vari ambiti della società civile e professionale.

L’evento è stato presentato oggi, nella sala Narrirya, in Senato dal presidente della Commissione cultura del Senato, Riccardo Nencini, dal presidente della Onlus Padovani, Gianni Padovani e dalla giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione.

“L’Italia è sostantivo femminile”, ha detto Nencini, “senza le donne, il loro coraggio, la passione e le loro emozioni non saremmo ciò che siamo diventati. Le donne sono state protagoniste nella costruzione dell’identità nazionale: celebrate e sconosciute, esponenti di spicco della cultura, del lavoro, della politica, delle istituzioni, ma anche madri, mogli, compagne che hanno segnato storie quotidiane, senza ribalta eppure indispensabili”. “Da quest’anno il premio Donna diventa nazionale”, ha dichiarato Padovani, “perché il tema della violenza sulle donne diventi sempre più una battaglia comune da portare avanti con coraggio, diffondendo la cultura del rispetto, soprattutto tra le giovani generazioni, in famiglia come sul lavoro. Le donne hanno il diritto di essere libere, di ritagliarsi uno spazio nella società e di progredire professionalmente senza dover cedere il passo a meccanismi di potere.

Un salto di mentalità che passa, necessariamente, attraverso la cultura del rispetto”. “La scelta delle premiate”, ha spiegato Pelliccione, “è caduta su personalità di spicco della nostra società: donne che del loro lavoro hanno fatto una missione, che si spendono per la giustizia e gli ideali di rispetto. Donne che hanno sofferto lutti e ingiustizie, ma che hanno portato avanti con coraggio la loro missione: la ricerca della verità a tutti i costi. La caratura delle premiate dimostra la capacità delle donne di imporsi nella società, superando limiti e steccati legati a vecchi stereotipi che fanno fatica ad essere archiviati”. Il Premio Donna 2022 si svolgerà il 12 luglio prossimo, a Casale Signorini, all’Aquila. A margine dell’evento è prevista l’anteprima del melologo “Zittita!”, prodotto da Lombardia musica, debutterà in autunno a Como per girare i teatri di tutta Italia. Il testo è della giornalista Monica Pelliccione, le musiche della compositrice Rossella Spinosa, la voce recitante dell’attrice e registra, Sonia Grandis.