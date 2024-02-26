Giulianova. Si è tenuta questa mattina, nella sede della Provincia, la conferenza stampa di presentazione delle tappe teramane della Tirreno Adriatico. A Giulianova il giro, proveniente da Arrone, transiterà il prossimo 7 marzo. Per quel giorno, il territorio comunale ospiterà un vero circuito ciclistico. La Tirreno Adriatico sarà una eccezionale finestra con vista su Giulianova a cui si affacceranno 47 Paesi collegati da tutto il mondo. “Un veicolo di promozione senza precedenti – ha commentato il Sindaco Costantini – a cui puntavamo già nel 2019”.

Le vie interessate dall’ itinerario:



Si è tenuta questa mattina, nella sede della Provincia, la conferenza stampa di presentazione delle tappe teramane della Tirreno Adriatico. A Giulianova il giro, proveniente da Arrone, transiterà il prossimo 7 marzo. Per quel giorno, il territorio comunale ospiterà un vero circuito ciclistico. La Tirreno Adriatico sarà una eccezionale finestra con vista su Giulianova a cui si affacceranno 47 Paesi collegati da tutto il mondo. “Un veicolo di promozione senza precedenti – ha commentato il Sindaco Costantini – a cui puntavamo già nel 2019”.

Le vie interessate dall’ itinerario: Provenendo da Tortoreto (via Fondovalle Salinello): sottopasso ferrovia, via Mantova, lungomare Zara Nord e Monumentale, lungomare Spalato, via Lepanto via Annunziata, cavalcavia ferrovia, via Annunziata, SS 16, via Filippo Turati, via XXIV Maggio,via Vittorio Veneto, via Gramsci, piazza della Libertà, via Migliori, via per Mosciano, sovrappasso A14, via per Mosciano, SP15, dir. SP 262 Contrada Convento, via Dante Alighieri, via Milano, via Papa Giovanni XXIII, via Bologna, SP 262,SP 10, via Amendola, via Acquaviva, via Montello, via Galileo Galilei, via XXIV Maggio, via Vittorio Veneto, via Gramsci. Arrivo in piazza Belvedere. Il traffico in queste strade sarà interdetto, il 7 marzo, a partire dalle 14 ( primo passaggio previsto alle ore 14.40) fino alle 16. A breve la relativa ordinanza.



Provenendo da Tortoreto (via Fondovalle Salinello): sottopasso ferrovia, via Mantova, lungomare Zara Nord e Monumentale, lungomare Spalato, via Lepanto via Annunziata, cavalcavia ferrovia, via Annunziata, SS 16, via Filippo Turati, via XXIV Maggio,via Vittorio Veneto, via Gramsci, piazza della Libertà, via Migliori, via per Mosciano, sovrappasso A14, via per Mosciano, SP15, dir. SP 262 Contrada Convento, via Dante Alighieri, via Milano, via Papa Giovanni XXIII, via Bologna, SP 262,SP 10, via Amendola, via Acquaviva, via Montello, via Galileo Galilei, via XXIV Maggio, via Vittorio Veneto, via Gramsci. Arrivo in piazza Belvedere. Il traffico in queste strade sarà interdetto, il 7 marzo, a partire dalle 14 ( primo passaggio previsto alle ore 14.40) fino alle 16. A breve la relativa ordinanza.