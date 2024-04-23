L’Aquila. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si è riunito oggi nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. La seduta si è aperta con gli interventi sul “Programma di Governo” del Presidente della Regione Abruzzo. Hanno preso la parola i consiglieri D’Amico, Pietrucci, Mariani, Verrecchia, D’Amario, Pavone, D’Incecco, Campitelli, Marinucci, Cavallari, Alessandrini, Monaco, Gatti, Paolucci; la chiusura è stata affidata al presidente della Giunta Marsilio che, tra gli argomenti affrontati, ha dato spazio alla disamina sugli interventi relativi al tracciato ferroviario Pescara-Roma. A questo proposito, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha accolto la richiesta delle opposizioni convocando per martedì 30 aprile, alle ore 11, la Conferenza dei Capigruppo nel corso della quale saranno ascoltati i rappresentanti di RFI e le associazioni dei cittadini.

L’Assemblea ha infine preso atto della sospensione dei Consiglieri nominati alla carica di Assessore regionale e della loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni (c.d. surroga). I Consiglieri “surroganti”, Carla Mannetti (Lega Salvini Abruzzo), Marilena Rossi (Fratelli d’Italia), Maria Assunta Rossi (FdI), Antonietta La Porta (Forza Italia) e Francesco Prospero (FdI) entreranno ufficialmente in carica da domani, mercoledì 24 aprile.