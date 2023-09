Pizzoferrato. Sabato 9 Settembre alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Pizzoferrato è stato presentato il libro “Vincenzo Melocchi vita opere e miracoli del commentatore” scritto da Gerardo Di Cola ed edito dalla éDICOLA editrice – Castellana.

Davanti ad una sala consiliare gremita è stata raccontata, grazie agli interventi del Sindaco di Pizzoferrato Palmerino Fagnilli, Eide Spedicato Iengo Professore f.r. di Sociologia Generale dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dell’autore Gerardo Di Cola, La vita di un imprenditore tanto attivo quanto dimenticato è la trama per la memoria di eventi e immagini dell’Abruzzo.

Il libro Il libro si caratterizza per lo straordinario numero di documenti e immagini conenuti, spesso inediti: si tratta infatti di “un libro visivo”, come viene definito nella prefazione, attraverso il quale i più anziani potranno riconoscersi e i più giovani avranno l’opportunità di cogliere le tracce del tempo.

“Si tratta di un lavoro davvero minuzioso e affascinante che ci consente di scoprire rispondere a tante domande relative al nostro territorio e al nostro passato, come ad esempio Dov’è nata la Prima casa cinematografica d’Abruzzo? Quali telecamere sono entrate nel Vittoriale a filmare l’intimità del Vate? I quadri di Michetti? Aurelia, la figlia e il barone Ricci di Casoli, Chieti e il caffè Vittoria?… Roccaraso, Rivisondoli, Pizzoferrato? Turismo, Stati Uniti, Banda Musicale? Il Re e la Famiglia Reale.” Commenta il Sindaco Palmerino Fagnilli, e continua – “consiglio a tutti, giovani e meno giovani di immergersi in questo viaggio alla scoperta del passato e ringrazio tutti quanti sono intervenuti e hanno reso la presentazione partecipata, sentita ed emozionante.” E conclude – “Vedere arrivare in paese un autobus dal capoluogo di provincia, la città di Chieti, per assistere all’evento è stata per me una grande sorpresa e al contempo una grande soddisfazione”