Roseto degli Abruzzi. Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha presentato una richiesta di finanziamento di 2 milioni di euro di fondi FSC 2021/27 alla Regione Abruzzo per una serie di interventi di completamento e adeguamento del PalaMaggetti con particolare attenzione all’efficientamento degli impianti termici e di condizionamento e al potenziamento dell’illuminazione e dei punti luce.

Il progetto prevede infatti la rigenerazione e il potenziamento dello storico Palazzetto dello Sport rosetano con la sostituzione dell’attuale caldaia con un impianto più potente; la realizzazione di nuovi e moderni impianti fotovoltaici che permettano di abbattere i costi di gestione dello stesso; il potenziamento dell’impianto di illuminazione con la sostituzione delle attuali lampadine con quelle a led; l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione (pompe di calore) con la possibilità di ospitare anche in estate gare, eventi e ritiri sportivi in vista di eventi internazionali e la manutenzione generale dell’impianto con particolare attenzione all’impermeabilizzazione del tetto al fine di scongiurare eventuali perdite di acque, come si verifica ormai da dieci anni a questa parte.

“Con questa richiesta di finanziamento alla Regione Abruzzo puntiamo rendere sempre più funzionale e rispondente alle necessità delle numerose società sportive che ne fruiscono il PalaMaggetti, risolvendo al contempo una serie di annose problematiche che si trascinano da molti anni e che hanno impedito il pieno utilizzo dell’impianto sportivo” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone e l’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio. “In particolare, grazie ad un nuovo e moderno impianto di climatizzazione, il PalaMaggetti potrà ospitare finalmente importanti manifestazioni sportive anche in estate”.

“Inoltre potremo finalmente potenziare e adeguare l’impianto di illuminazione alle esigenze delle riprese televisive delle tv per eventi di carattere nazionale, sistemare il tabellone dei punteggi e, grazie ai nuovi e funzionali impianti fotovoltaici, abbattere sensibilmente i costi di gestione della struttura” concludono gli amministratori. “Si tratta di un progetto importante che speriamo possa essere finanziato consentendo così di mettere in atto un vero e proprio restyling, a lungo atteso, del PalaMaggetti mettendo a disposizione non solo della collettività rosetana, ma di tutto il mondo sportivo abruzzese e italiano, un impianto rinnovato e pienamente fruibile per varie discipline”.