Presentata la nuova stagione teatrale aquilana, Marsilio: “L’Aquila esempio, la cultura non si è mai fermata”

L’Aquila. Presentata la Stagione Teatrale Aquilana 2021/2022 questa mattina nell’Auditorium del Parco all’Aquila dal direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti, con lui il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, soci fondatori dell’Ente Teatrale Regionale, in collegamento video il presidente del TSA Pietrangelo Buttafuoco.

Dieci spettacoli, grandi protagonisti, testi classici, temi di scottante attualità per un cartellone che spazia nei generi e nei linguaggi per parlare al pubblico di ogni età.

“Finalmente possiamo guardare al futuro con ottimismo. – Ha esordito il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – È stato un periodo molto difficile, la pandemia ha duramente penalizzato il settore dello spettacolo dal vivo, con questa Stagione Teatrale speriamo davvero di segnare il momento della rinascita e della riapertura di tutte le sale a capienza piena. Il teatro fa parte della vita sociale, è un momento di incontro e di confronto, devo ringraziare il presidente Buttafuoco e il direttore Pasotti per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti.”

“L’Aquila è stata un esempio per l’intero Paese: qui la cultura non si è mai fermata – ha detto il Sindaco Pierluigi Biondi– Abbiamo affrontato la sfida della cultura, così come tutte le altre sfide importanti per la nostra comunità, con grande caparbietà e tenacia. In questa momento alla guida del TSA ci sono due personalità che si sostengono e si completano, Pietrangelo Buttafuoco e Giorgio Pasotti, sempre presenti in città con l’obiettivo di far crescere l’Ente in un momento di grandi cambiamenti. Questa Stagione è l’esempio del lavoro in sinergia, il giusto mix tra la grande attenzione ai classici portata dal Presidente e la solare visione del nuovo della Direzione Artistica.”

Un intervento pieno di entusiasmo ed emozione quello di Giorgio Pasotti. “Quello che stiamo annunciando non è semplicemente la stagione teatrale del TSA ma stiamo annunciando una rinascita vera e propria; una rinascita che passa attraverso la cultura (e non potrebbe essere altrimenti) come trampolino di lancio verso una ripresa totale, verso una vita normale. Il teatro è arte, è cultura, il teatro è quel luogo magico dove gli artisti vengono nutriti dal pubblico e il pubblico a sua volta è nutrito dagli attori, in uno scambio di mutuo sostegno e arricchimento che è mancato da troppo tempo. Oggi celebriamo un reincontro, siamo felici ed emozionati di rivedere di nuovo, finalmente, il pubblico nei teatri senza i limiti dettati dalla pandemia. Abbiamo lavorato molto per arrivare preparati a questo evento, personalmente mi sono speso in prima persona affinché il pubblico Aquilano e Abruzzese potesse avere una stagione ricca di nomi prestigiosi e di spettacoli diversi tra loro, per soddisfare le esigenze di un pubblico “affamato” di teatro e che dal teatro si aspetta molto.

Voglio ringraziare il Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, per essere sempre accanto al TSA e per avermi sostenuto e fatto lavorare in totale libertà. Ringrazio il presidente Pietrangelo Buttafuoco, la vicepresidente Rita Centofanti, Giorgio Iraggi e tutte le persone che lavorano quotidianamente, senza non poche difficoltà, negli uffici del teatro, a tutti loro il mio personale e sentito ringraziamento per aver insieme realizzato un cartellone di così grande valore che mi auguro sia un primissimo tassello per far continuare il Teatro Stabile d’Abruzzo ad avere quel prestigio che ha sempre avuto negli anni nel panorama italiano e non solo.”

A conclusione della presentazione hanno salutato in video i protagonisti degli spettacoli in cartellone, Valeria Solarino felice di aprire la Stagione Teatrale Aquilana, il regista Giuseppe Dipasquale e Viola Graziosi straordinaria interprete del fortunato spettacolo Clitemnestra, Alessandro Gassmann che ha raccontato del lavoro che sta facendo con Giorgio Pasotti per portare in scena la nuovissima produzione “Racconti disumani”.



La campagna abbonamenti avrà inizio mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 10 con l’apertura del botteghino online attraverso il quale sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla STAGIONE TEATRALE AQUILANA 2021/2022.

La vendita degli abbonamenti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata solo ed esclusivamente attraverso il circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata presente sul sito del TSA www.teatrostabile.abruzzo.it.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti.

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire degli abbonamenti ridotti sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso di ogni spettacolo.

Gli abbonamenti ed i biglietti sono con posti preassegnati e numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

Per ogni informazione sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 – 3485247096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00.