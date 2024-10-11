Teramo. “Avevamo preso l’impegno anni fa di potenziare in maniera significativa la presenza della sanità pubblica nella città di Teramo. La Cittadella della Salute, dedicata soprattutto alle fragilità, rappresenta uno di questi poli, da troppo tempo lasciati in uno stato di semi-abbandono”.

Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, intervenuto alla presentazione del progetto della Cittadella della Salute nella sala stampa della ASL di Teramo, insieme al direttore generale Maurizio Di Gioia, all’assessore ai Lavori Pubblici Umberto D’Annuntiis e al presidente della commissione consiliare regionale Sanità Paolo Gatti.

“Abbiamo lavorato a una progettazione seria, che è stata ritenuta tale da tutti gli enti interessati, l’INAIL e il Ministero – ha affermato Marsilio – e in Conferenza Stato-Regioni, alla quale ho partecipato personalmente, è stato approvato pochi giorni fa questo importante finanziamento che ha dato il via libera”.

Nel dettaglio, l’intero programma mira a migliorare le infrastrutture sanitarie della regione, garantendo ai cittadini abruzzesi un servizio sanitario di qualità. Specificamente, la Cittadella della Salute per servizi di prognosi e poliambulatori in contrada Casalena sarà realizzata grazie a un finanziamento di 16 milioni di euro e attraverso la ristrutturazione della struttura esistente.

Il presidente ha ringraziato il direttore generale e l’assessore Verì, che “attraverso una costante interlocuzione con l’INAIL e il Ministero della Salute, hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo”.

Grazie all’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, a questa iniziativa ne seguiranno presto altre.