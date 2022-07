Prende il via il GOFestival Terra Madre 2022: si inizia con un concerto all’alba

Guardiagrele. Al via l’ottava edizione dl GO Festival Abruzzo Terra Madre, organizzato dall’Associazione Guardiagrele Opera.

Giovedì prossimo 16 luglio alle ore 5.30 del mattino in Largo Nicola da Guardiagrele a Guardiagrele con il Concerto all’Alba prende il via la rassegna con un appuntamento molto suggestivo, protagonista il violoncellista Roberto Trainino che eseguirà musiche antiche con Johann Sebastian Bach e contemporanee con Arnaldo de Felice. L’idea di un concerto all’alba nasce dalla volontà di riappropriarsi dei ritmi naturali del corpo e dell’anima, per ripristinare un contatto autentico uomo-natura e ritrovare un equilibrio compromesso dai tempi compressi e frenetici del nostro vivere quotidiano. Insieme a quei capolavori assoluti e celeberrimi che sono le Suites per violoncello solo di Bach, di cui vengono proposte la prima e la terza, il violoncellista Roberto Trainini eseguirà un pezzo contemporaneo: Notturno per un gatto, per violoncello solo di de Felice.

Lo stesso giorno ma alle 20:30 nel Chiostro di San Francesco sempre a Guardiagrele sarà la volta dello spettacolo “Generazione D’Annunzio” protagonista il mezzosoprano greco Maria Charalampia Paparizou e l’Orchestra Benedetto Marcello diretta dal M°Jan Miłosz Zarzycki che eseguiranno brani di compositori come Giuseppe Dell’Orefice, Ottorino Respighi, Giovanni Bolzoni, Giano Brida,W. Amadeus Mozart e Francesco Paolo Tosti. Generazione D’Annunzio è un titolo che vuole alludere a una precisa temperie artistico-culturale in un’epoca, a cavallo tra Ottocento e Novecento, dominata dalla debordante personalità del poeta-narratore-soldato protagonista di una “vita inimitabile”. Quasi tutti gli autori scelti per questo concerto partecipano di una comune ispirazione che rimanda a quell’Italia che passa dai fasti della belle époque al trauma della prima guerra mondiale, sublimando il dramma in toni sentimentali e solo in apparenza leggeri.

Il 21 luglio alle ore 20:30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele , invece, sarà di scena la prima delle tre opere proposte in cartellone per questa edizione 2022 del Go Festival. Si tratta di “Il Nascimento dell’Aurora” di Tomaso Albinoni protagonisti i Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella e i giovani virtuosi Rui Hoshina, Martina Barreca, Francesca Lione, Federica Cassati, Luis Javier Jimenez Garcia selezionati nelle audizioni svolte a maggio scorso tra gli allievi del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Questo concerto è il frutto della collaborazione tra il GO Abruzzo Festival e i Solisti Veneti ed è inserito nella stagione concertistica dei Solisti Veneti a Villa di Maser e Villa dei Vescovi, all’interno del Veneto Festival 2022.

Il Nascimento dell’Aurora è un’opera appartenente al genere della serenata, un componimento arcadico-pastorale molto in voga nel Settecento. L’opera fu scritta tra il 1709 e il 1711 per celebrare il compleanno di Elisabetta Cristina, moglie dell’imperatore d’Austria Carlo VI.