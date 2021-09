Prende fuoco una multipla a metano: pericolo scampato a Nereto

Nereto. Il fuoco non si arresta in Abruzzo e torna a far paura per le strade del teramano. Stamattina, poco prima delle 10:00, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, ha effettuato un intervento per l’incendio di un’autovettura parcheggiata lungo via Arenzano a Giulianova. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estinto una Fiat Multipla alimentata a metano, il cui spegnimento è stato avviato da un addetto antincendio di un vicino albergo che, utilizzando un idrante dell’impianto antincendio della struttura ricettiva, è riuscito a tenere sotto controllo l’incendio. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il veicolo, staccando la batteria e chiudendo la valvola dell’impianto dell’alimentazione a metano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova per gli adempimenti di competenza.