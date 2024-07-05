L’Aquila. “Il prestigioso Premio Strega all’abruzzese Donatella Di Pietrantonio!”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Un trionfo che inorgoglisce tutta la nostra regione. Sono fiero di questo straordinario riconoscimento che celebra il talento e la cultura della nostra terra. Complimenti Donatella, hai reso onore all’Abruzzo!”.

“Complimenti a Donatella Di Pietrantonio che con L’età fragile ha vinto il prestigioso Premio Strega 2024. La scrittrice abruzzese ha proposto un romanzo in cui emerge la fragilità con la quale ognuno di noi convive, riportando alla luce un fatto di cronaca avvenuto sulla Maiella e affrontando il rapporto intergenerazionale. Grazie al suo talento e alla sua sensibilità letteraria, Di Pietrantonio è un grande orgoglio per l’Abruzzo” .Con queste parole l’assessore con delega alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo è intervenuto per congratularsi con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio vincitrice del Premio Strega 2024.

Il Presidente, Rinaldo Tordera e il Direttore Marco Brandizzi a nome di tutta l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila esprimono le loro più sincere congratulazioni alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio per l’importante riconoscimento ottenuto. “Il prestigioso Premio Strega assegnato alla scrittrice abruzzese ci riempie di felicità anche per il rapporto d’amicizia che lega Donatella Di Pietrantonio alla nostra Accademia avviato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023 quando fu ospite d’onore della cerimonia”