Premio Mario Arpea: nell’ottava edizione lo “spirito dei luoghi” rivive anche nella lotta al covid (FOTORACCONTO)

Rocca di Mezzo. Quest’anno lo “spirito del luoghi”, quello con cui Mario Arpea, professore originario di Rocca di Mezzo nutriva la sua anima, è passato anche per le lacrime e la commozione. Perché l’edizione 2021, l’ottava, del Premio culturale nazionale “Mario Arpea, Letteratura e Poesia di Montagna,” è arrivata dopo la pandemia, dopo il covid, i contagi, le vaccinazioni.

A raccontare di come Rocca di Mezzo, da sempre cittadina cuore pulsante di tutto l’Altopiano delle Rocche, in provincia dell’Aquila, ha affrontato l’emergenza covid19, è stato il sindaco Mauro Di Ciccio introducendo la premiazione dei partecipanti al premio, quest’anno davvero tantissimi, arrivati da tutta Italia.

Non è riuscito a trattenere le lacrime, Di Ciccio, quando ha assegnato un particolare riconoscimento alla sezione della Croce Rossa di Rocca di Mezzo, che fa parte del Comitato dell’Aquila, “per il quotidiano e capillare supporto svolto a favore della Comunità Rocchigiana, nella lotta al Covid 19″.

“Siamo presenti sul territorio dell’altopiano delle rocche da decenni”, il commento del presidente del Comitato, Marco Antonucci, “continueremo a essere al fianco delle Istituzioni e dei cittadini con l’impegno di sempre garantendo un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze e tutelando la salute e la vita di ognuno”.

La giuria del premio è stata composta da: Alessandro De Montis (presidente onorario), Alessandro Masi (presidente) segretario generale della Società “Dante Alighieri” e i professori Maria Teresa Giusti, Daniela Quieti e Antonio Sorella.

L’evento, presentato da Alessia Magnante, si è svolto all’aperto, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Cidonio, sede del Parco regionale Sirente Velino, rappresentato dal direttore Igino Chichiarelli.

Chi era il professore Mario Arpea

Mario Arpea, era un professore universitario di diritto della navigazione, politico, poeta, scrittore e saggista. Scrisse numerosi libri di poesia, narrativa e storia, svelando gli aspetti più sconosciuti, intimi e sentimentali dell’Altopiano delle Rocche.

Nacque il 23 settembre del 1919 e visse a Rocca di Mezzo fino ai tempi dell’università, quando si trasferì a Roma dove rimase fino alla sua morte. Nell’estate del 1989, da un’intuizione di Scotese e Mario Aprea, presidente del Congresso per lo sviluppo culturale delle Rocche (altopiano dell’Appennino centrale, in Abruzzo) nacque il Festival Officina musicale di Rocca di Mezzo, volta a portare durante il mese d’agosto in spazi storici dell’altopiano delle Rocche eventi concertistici.

A diffondere ancora le attività del professore, il nipote, più volte menzionato durante la manifestazione, Massimo Arpea.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Monti Naviganti, con Loredana Agnifili e dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione e con il contributo del Comune e della Pro Loco di Rocca di Mezzo. Nella segreteria organizzativa anche Marisol Burgio di Aragona.

Una menzione speciale (si tratta del riconoscimento “Narciso d’Argento”) non solo per la Croce Rossa ma anche per il presidente della Pro loco di Rocca di Mezzo, Sandro Argentieri, “sempre frizzante, pieno di iniziative e instancabile, insieme a tutti i suoi collaboratori”, ha detto il sindaco.

“Fondamentale”, ha aggiunto, “il ruolo della Pro loco, che proprio con spirito di appartenenza, ogni anno lavora giorno dopo giorno per organizzare eventi che richiamano sull’Altopiano migliaia di visitatori”.

E poi l’abbraccio con i due medici storici del paese, Lino e Giancarlo Scoccia, dottori in quiescenza, “che non hanno esitato un attimo quando ho chiesto loro di aiutarci a vaccinare la popolazione”.

I vincitori dell’ottava edizione del Premio “Mario Arpea”



Per la sezione Poesia inedita sul tema della montagna:

1° premio ex aequo Giuseppe Vetromile “La vecchia casa di montagna” e Massimo Pamio “Nei campi del Narciso si specchia il silenzio”

2° premio ex aequo Davide Rocco Colacrai “Gente di montagna – dedicata a Pietro”, Giuseppe Argentieri “Passi”

3° premio ex aequo Morena Sterpone “Arcobaleno della sera”, Angelo Taioli “L’odore dell’autunno”

4° premio ex aequo Gabriella Pison “Vertigine”, Paolo Borsoni “Crocus”

5° premio Marina Sergi “Così come la vita”

Per la sezione Poesia edita:

1° premio Francesca Lo Bue “I canti del Pilota”

2° premio Floredana De Felicibus “Sguardi – Dentro, Intorno, Oltre”

3° premio Sante Diomede “Parole”

Per la sezione libro di narrativa o saggistica edita sul tema della montagna:

1° premio Roberto Mantovani “Ciak, si scala! Storia del film di alpinismo e arrampicata”

2° premio ex aequo Monica Pelliccione “Pastori d’Abruzzo”, Dusan Jelincic “Gli eroi invisibili dell’Everest”

3° premio ex aequo Giovanni Peretti “Cuore nella neve”, Marco Milanese “Volare le montagne”

4° premio ex aequo Roberta Zimei “La mammina”, Idalberto Fei “Fiabe delle montagne italiane”

5° premio Angelo Fusari “Montagna di vita – Storie Ascensionali”

