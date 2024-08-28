San Salvo. Si terrà venerdì 30 agosto la finalissima del “Premio Letterario Città di San Salvo”. Sono Emanuele Firinu con “Gli Scordati (Ed. Sperling e Kupfer), Valentina Parasecolo con “Cronache private (Ed. Marsilio) e Roberta Recchia con “Tutta la vita che resta” (Ed. Rizzoli), i tre finalisti che venerdì alle 21:00, in piazza San Vitale, si contenderanno la vittoria della dodicesima edizione del Premio Letterario “Città di San Salvo”.

A presentare la serata ci saranno il giornalista Gianni Quagliarella redattore del Tgr Abruzzo, e la scrittrice Kristine Maria Rapino finalista del Premi lo scorso anno con il libro Fichi di marzo e collaboratrice con testate giornalistiche regionali e nazionali.

Ospite d’eccezione della serata, il cantautore e scrittore Massimo Bubola, cantautore e autore di prestigio nel panorama musicale italiano, autore di grandi successi quali Fiume Sand Creek, Quello che non ho, Andrea, interpretate da Fabrizio De André e la popolarissima Ciao Mare interpretata dall’Orchestra Casadei e tanti altri grandi successi.

Ad allietare la serata interverranno: il corpo di ballo Acnolimits, i giovanissimi Andrea Di Criscio e Roberta Maria Di Bartolomeo.

“Sarà una serata di cultura e spettacolo, che quest’anno per la prima volta, ha visto la fruttuosa collaborazione della Fondazione BCC della Valle del Trigno, segno dell’importanza che il Premio riveste per la Città, con la volontà di vederlo crescere sempre di più”, ha affermato il Sindaco Emanuela De Nicolis.

“Sono sempre di più gli autori e le case editrici di rilevanza nazionale che si interessano al nostro Premio, offrendo ai nostri lettori e giurati volontari, che voglio ringraziare per l’impegno e la collaborazione, valide letture dense di talento e contenuti, che ci donano una narrazione della realtà attuale, facendo cogliere al lettore attento nuovi spunti di riflessione. Invito tutti a partecipare per conoscere il vincitore ed anche la bellezza che la lettura dona a tutti noi!”, ha la dichiarato la Presidente del Premio Maria Travaglini.