L’Aquila. Si è svolta nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo la ventiduesima edizione del premio giornalistico Guido Polidoro. E’ intervenuto il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo che ha portato i saluti dell’Assemblea e ha partecipato alla consegna delle targhe. La premiazione ha rappresentato l’evento conclusivo delle celebrazioni del centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, con la presentazione e la firma della “Carta di Pescasseroli”.

Un nuovo documento deontologico per i giornalisti italiani dedicato alle tematiche ambientali. Premiati con il “Premio Polidoro” Chiara D’Allangelo e Luca Capponi, della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, vincitori della nuova sezione del Premio dedicata agli studenti delle scuole di formazione giornalistica. I due giovani giornalisti hanno vinto con il video “Numero 0”, la storia di un ristorante inclusivo di Perugia dove lavorano pazienti psichiatrici a contatto con il pubblico.