Roma. Nella prestigiosa cornice del Campidoglio, per il premio Euro Mediterraneo, è stata protagonista anche la Regione Abruzzo premiata per l’innovativo corso di laurea in diritto dell’ambiente e dell’energia fortemente voluto dall’assessore regionale all’energia, Nicola Campitelli.

“Questo Governo Regionale guarda al futuro e alle professioni che saranno necessarie per raggiungere, in modo concreto e senza ideologismi, gli obiettivi della transizione ecologica. L’Abruzzo, amministrato dal presidente Marco Marsilio, è l’unica Regione ad avere questo corso di laurea così innovativo per affrontare le sfide del futuro”.

Così in una nota l’assessore regionale, Nicola Campitelli, a margine della premiazione. Presente anche il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Teramo, Dino Mastrocola.