Premio d’onore Eurofer per le stazioni ferroviarie abruzzesi, reatine e sabine

Continua la Maratone dell’AEC in Italia Centrale ed il 22 maggio a Stimigliano sarà consegnato, per le Stazioni Sabine, Reatine ed Abruzzesi, il Premio Ferroviario “Euroferr” (diploma d’Onore). Il Premio è stato istituito dall’AEC– Association Europeenne des Cheminots, come riconoscimento delle particolarità delle piccole stazioni/fermate che gravitano intorno a Comuni e Borghi che presentano una o più di queste valenze: storiche, archeologica, ambientali e turistiche.

La manifestazione di premiazione avverrà nella Piazza Leone Orsini, di Stimigliano, con inizio alle ore 16:00.

Le Associazioni: la AEC-Association Europeenne des Cheminots, la UTP/Assoutenti e la ANFG (Ferrovieri del Genio), dopo i loro interventi, procederanno alla consegna del Premio direttamente nelle mani dei Sindaci di Stimigliano (RI), Tagliacozzo (AQ), Montelibretti (Roma), Fara in Sabina (RI), Poggio Mirteto (RI), Forano per Gavignano , Antrodoco (RI), e Cittaducale (RI). Momento di festa e di solennità per i cittadini che avranno la possibilità di ascoltare i loro Sindaci, od i loro rappresentanti, che faranno conoscere i tesori dei loro territori, a tutti i presenti. I Primi Cittadini avranno anche la possibilità di esporre i piani turistici ed ambientali, nonché quelli di sviluppo economico. Inoltre, saranno premiati, con il “Diploma D’Onore Eurofer”, anche:: Associazione Culturale “Francesco Sacco” , Associazione Culturale “ Casa Sabina della Poesia” e Teatro Potlach.

XXI Premiazione di Poesia “ San Bernardino”

Durante la cerimonia, sarà designato il vincitore della XXI Edizione del Premio della Poesia “ San Bernardino” – Poesia del Treno e della Poesia – evento che è stato promosso dall’Associazione Culturale “ Casa Sabina della Poesia” di Stimigliano in collaborazione con AEC.

La Cerimonia si svolgerà con il seguente programma:

Ore 16.00 – Saluto e Allocuzioni del Sindaco di Stimigliano;

Ore 16.15 – Spiegazione del Premio EUROFERR da parte del Consigliere Generale AEC Mario Pietrangeli

Ore 16.30 – Allocuzioni dei Vertici AEC, UTP/Assoutenti e ANFG;

Ore 16.50 – Premiazione e Consegna dei Diplomi EUROFERR: da parte del Segretario Generale AEC Architetto Fulvio Di Giuseppe, del Sig. Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC) – dal dottor Massimo Ferrari Presidente UTP/ Assoutenti di Milano – dal Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG), ai Sindaci o ai loro Rappresentanti che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di sviluppo economico dei loro meravigliosi territori.

Ore 17.30 – XXI Premio Di Poesia San Bernardino : “POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”

La prossima Tappa della Maratona dell’Associazione AEC , per la consegna del premio Euroferr, sarà a Gualdo Tadino (PG) – 25 giugno 2022:

UNA NUOVA PRIMAVERA PER LE STAZIONI UMBRE E MARCHIGIANE. (http://www.aecitalia.org/web/calendario-eventi/) .