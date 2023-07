L’Aquila. “Diffondere la cultura, soprattutto quando questa rappresenta anche occasione di aggregazione e motivo di vivacità per i piccoli borghi delle aree interne che da sempre scontano difficoltà per carenza di servizi e difficoltà di collegamenti, è essenziale e se lo si fa a livelli tanto alti e autorevoli come il premio Benedetto Croce fa da oramai 18 anni, non c’è che da essere orgogliosi e complimentarsi con gli organizzatori”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, che oggi a Pescasseroli ha partecipato all’inaugurazione della manifestazione alla presenza, tra gli altri, del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio.

“La presenza del ministro è sintomo di grande attenzione da parte del governo, non affatto scontata, verso luoghi marginali del paese intrisi di straordinaria bellezza, dove la comunità è stata capace di dimostrare grande resilienza e profondo rispetto dell’ambiente, se pensiamo che in quest’area insiste uno dei parchi nazionali più antichi d’Italia, che proprio quest’anno compie un secolo”, rileva Liris.

“Il premio Croce è diventato un appuntamento imperdibile per il panorama culturale italiano, oltre a ricordare la figura e il pensiero di uno dei più grandi intellettuali del nostro paese che ha lasciato un’impronta indelebile anche sulla cultura e la storia dell’Abruzzo”, conclude il senatore.