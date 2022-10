“Premio Atri”, verranno premiati i volontari distintisi nel corso della pandemia

Atri. Sarà assegnato ad Alvaro Guardiani, presidente della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) e responsabile della Protezione Civile del gruppo alpini di Atri il riconoscimento del comitato promotore del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” per l’importante attività svolta dai volontari del gruppo della città Ducale nel corso della pandemia.

L’infaticabile opera di solidarietà svolta dagli appartenenti dell’associazione a favore degli anziani, delle persone in isolamento e dei malati è stata fondamentale e preziosa nella fase più virulenta della trasmissione virale e successivamente nella gestione delle vaccinazioni.

“Si tratta-ha commentato Marino Spada, direttore del Premio- di un giusto tributo per chi non si è risparmiato giorno e notte senza alcuna sosta nel garantire, anche a rischio della propria incolumità, la consegna dei medicinali, della spesa e del necessario nelle zone più remote della città a chi era nella totale solitudine e in special modo agli anziani”.

La consegna del premio avverrà sabato 22 Ottobre alle ore 18 in Teatro Comunale in occasione della decima edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” dove saranno consegnati anche i premi alla carriera ai giornalisti e scrittori tra cui Aldo Cazzullo, Barbara Palombelli, Alessandro De Angelis, Lina Palmerini, Riccardo Cucchi e Antimo Amore . Il premio, organizzato dall’Associazione Culturale Atri per Atri con il contributo del Comune di Atri, Fondazione Tercas e della Camera di Commercio del Gran Sasso, con il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e dell’Ordine dei Giornalisti, torna dopo cinquant’anni dall’ultima edizione che si svolse nel 1972. Nel pomeriggio del 22 Ottobre sarà assegnato il premio al primo classificato dell’edizione 2022.